Toujours aucune accusation contre un avocat qui aurait volé plus de 723 000$ à ses clients

Yassin Choukri, un ancien sous-ministre de la Justice du Nouveau-Brunswick, a disparu en 2016 après avoir volé dix de ses clients. Le Barreau du Nouveau-Brunswick s’impatiente de l’absence de progrès de l’enquête.

L’organisme de réglementation de la profession d’avocat a radié Yassin Choukri en décembre 2017. Au terme d’une enquête interne, le comité de discipline du Barreau a conclu que l’ex-avocat de Fredericton a induit dix de ses clients en erreur et a détourné d’eux une somme de plus de 723 000$. Selon l’état actuel de l’enquête, le montant pourrait être bien plus élevé.

M. Choukri ne s’est pas présenté à l’audience disciplinaire. Quelques mois plus tôt, il avait quitté la province sans avertir ses collègues du cabinet d’avocats, ses clients ou sa famille de son départ. En vertu de la loi provinciale, un avocat qui ne se défend pas des accusations portées contre lui signifie qu’il admet sa culpabilité.

C’est également en décembre 2017 que l’organisme a remis toutes les preuves au corps de police de Fredericton. Aucune accusation n’a été portée depuis.

La direction du Barreau exprime désormais sa frustration et dénonce la situation. Marc Richard, directeur général du Barreau du Nouveau-Brunswick, souhaite voir l’affaire avancer au plus vite.

«Nous n’essayons pas de dire à la police comment gérer le dossier, mais nous ne comprenons pas pourquoi l’affaire s’éternise jusqu’en 2020. Ce n’est pas un dossier difficile à retracer. Des preuves importantes ont été remises au corps de police, comme si elles étaient offertes sur un plateau d’argent», dit-il.

«Nous n’avons jamais vu un tel détournement de fonds!»

Une enquête plus complexe que prévu

Contactée par l’Acadie Nouvelle, la Force policière de Fredericton rétorque que le travail des enquêteurs a été ralenti par plusieurs obstacles.

«Bien que nous respections la position et la frustration du Barreau, le processus peut être lent et ardu étant donné les multiples agences, institutions, juridictions et plaignants impliqués» note le chef adjoint Martin Gaudet dans un communiqué.

Le service de police mentionne qu’un enquêteur des crimes majeurs a été assigné à cette affaire dès le début de l’année 2017. En raison d’un conflit d’intérêt déclaré par le bureau des procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick, le dossier a été transmis au bureau des procureurs de la Couronne de la Nouvelle-Écosse.

«La police a rencontré le procureur d’Halifax en juillet 2018, mais les accusations n’ont pas été approuvées à l’époque et une enquête plus approfondie était nécessaire», explique Martin Gaudet. Le chef adjoint ajoute que la fusillade de l’été 2018 a lourdement affecté la Force police de Fredericton.

L’enquête n’a repris qu’en janvier 2019. En raison de son manque d’expertise en matière de juricomptabilité, le service de police a fait appel au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

«À l’automne 2019, l’organisation nous a indiqué que davantage d’informations étaient nécessaires pour mener à bien leur audit. Pendant cette période, une restructuration organisationnelle a eu lieu et un nouvel enquêteur principal a été affecté à l’affaire», précise M. Gaudet.

L’enquête porte désormais sur neuf dossiers différents. La police estime que les pertes occasionnées sont «significativement plus élevées» que ce qui avait été rapporté par le Barreau.

«Le 15 janvier 2020, le bureau de la Couronne de la Nouvelle-Écosse a approuvé les ordonnances de production de dossiers et elles ont été signifiées à trois institutions financières distinctes. Pour le moment, nous attendons des documents en réponse à ces ordres de fabrication. Une fois que nous les recevons, l’analyse de juricomptabilité pourra être terminée et toutes les accusations pertinentes pourront être soumises une fois de plus à la Couronne de la Nouvelle-Écosse pour approbation.»

«Un mauvais exemple», estime le Barreau

Selon Marc Richard, l’absence de progrès envoie un mauvais message au public.

«Le fait de permettre à quelqu’un de se décharger de ses responsabilités donne un mauvais exemple aux gens qui envisagent de commettre un crime en col blanc de grande envergure. Le public a besoin de savoir qu’une personne qui enfreint la loi et qui se fait prendre sera punie, surtout s’il s’agit d’une série de vols commis par une personne en situation de confiance», souligne-t-il.

«En tardant à prendre des mesures, la police rend le dossier inactif. Il est décevant et ironique qu’une personne qui vole un paquet de charcuterie à une épicerie soit accusée immédiatement, tandis qu’un avocat qui vole près de trois quarts de million de dollars n’a pas été accusé plus de deux ans après le renvoi du dossier à la police.»

En parallèle, le Barreau du Nouveau-Brunswick a déposé en septembre 2019 une poursuite au civil contre Yassin Choukri pour les pertes financières occasionnées par cette affaire.

L’organisation allègue avoir déboursé 121 000$ pour l’embauche d’un curateur chargé de prendre en main la pratique abandonné par l’avocat déserteur. À cela s’ajoutent 44 000$ dépensés en frais légaux et d’enquête. Des indemnisations de 231 000$ ont également été distribuées à sept des clients floués .

Yassin Choukri a été nommé sous-ministre de la Justice et sous-procureur général par le gouvernement de Bernard Lord en 2003. Il s’est retiré de la politique après l’arrivée au pouvoir des libéraux en 2006.

Au moment de la radiation, le Barreau l’avait localisé dans un immeuble d’appartements à Mississauga, en Ontario. Il a depuis perdu sa trace.