Un vendeur de thermopompes forcé de fermer ses portes

Une entreprise de Saint-Jean spécialisée dans l’inspection des résidences et dans la vente à domicile de thermopompes se voit obligée de fermer ses portes.

À la suite d’une série de plaintes et d’une enquête de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, une demande d’ordonnance a été déposée au Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs pour contraindre RH Enterprises de Saint-Jean à cesser ses activités de vente à domicile au Nouveau-Brunswick.

La commission allègue que l’entreprise a réalisé des ventes à domicile sans détenir le permis requis; a agi comme courtier en crédit sans être inscrite comme tel en vertu de la loi; et a fait une déclaration trompeuse ou erronée ou n’a pas relaté un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse.

En novembre, la commission a émis deux nouvelles mises en garde au sujet de tactiques de vente sous pression employées par des vendeurs à domicile pour vendre leurs services d’inspection technique ou d’enlèvement de moisissure. Des plaignants ont rapporté que lors d’une visite à domicile pour une inspection gratuite, ils ont été informés d’un problème de moisissure dans le grenier et que, pour des raisons de santé et de sécurité, on doit immédiatement corriger la situation. Le vendeur aurait ensuite utilisé des tactiques de vente sous pression pour persuader le propriétaire de l’embaucher pour régler le problème.

La commission appelle les consommateurs à faire preuve de prudence en ce qui concerne les services à domicile, d’inspection et d’analyse gratuits, car ils sont souvent suivis d’une offre de vente. Les consommateurs qui ont des questions ou des plaintes au sujet des services rendus par RH Enterprises sont invités à communiquer avec la commission au 1-866-933-2222.