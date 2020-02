Examen NCLEX-RN: la SANB et la FÉÉCUM déboutés et feront appel

La poursuite de la SANB et de la fédération étudiante de l’Université de Moncton contre l’organisme qui a instauré l’examen d’entrée à la profession d’infirmière est rejetée en Cour du Banc de la Reine. Les organismes porteront la cause en appel.

Les deux organismes poursuivaient l’Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick pour faire invalider l’examen américain NCLEX-RN, qui, selon eux, désavantage les francophones qui désirent se lancer dans le métier.

Le juge Jean-Paul Ouellette a déterminé que la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et la Fédération des étudiantes et étudiants du campus de l’Université de Moncton n’ont pas la capacité d’agir dans leur cause.

Dans sa décision, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, le juge Ouellette indique que les organismes n’ont pas fourni de preuve véritable de leur intérêt dans le dossier, et qu’il s’interroge sur la manière dont les demandeurs pourraient établir leurs allégations de façon factuelle.

La SANB et la FÉÉCUM estiment que les candidats francophones à l’examen sont désavantagés par la traduction de l’examen et des ressources pour s’y préparer.

Alexandre Cédric Doucet, vice-président de la SANB, affirme à l’Acadie Nouvelle que l’organisme a l’intention de porter cette décision en appel.

«Le juge Ouellette vient de dire que c’est un dossier où il y a une inégalité entre les deux communautés linguistiques officielles et que la SANB est porte-parole en matière de langues officielles, mais il ne nous donne pas la capacité d’agir», déplore-t-il.

Cette décision pourrait aussi avoir un impact sur les autres litiges de la SANB et toute tentative future d’intervenir devant les tribunaux pour une question d’intérêt public, selon lui.

La SANB est aussi impliquée dans une cause l’opposant au premier ministre Justin Trudeau et à la gouverneure générale Julie Payette au sujet de la nomination de l’anglophone Brenda Murphy au titre de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick.

«C’est sûr que ça nous inquiète, et c’est probablement LA raison pour laquelle nous allons devant la Cour d’appel. On pense aussi qu’on a la qualité d’agir, aucun doute là-dessus.»

Pascale Rioux, présidente de la FÉÉCUM et étudiante en droit, indique elle aussi que la décision du juge Ouellette neutralise la capacité de son organisme d’agir devant les tribunaux.

«Non seulement on a perdu le droit d’agir dans la question NCLEX, mais la décision du juge crée un précédent au niveau de tous les organismes qui défendent un droit étudiant.

Selon elle, toutes les associations étudiantes de toutes les universités de la province auront les mains liées lorsque viendra le temps de défendre leurs membres devant les tribunaux.

Le Conseil d’administration de la FÉÉCUM a voté mercredi en faveur de porter la cause en Cour d’appel.

Les deux organismes demandeurs sont tenus de verser 1500$ chacun à l’AIINB pour frais et dépenses.