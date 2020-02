Le premier Défi Everest hors Québec aura lieu à Edmundston

Pour la première fois de sa jeune histoire, le Défi Everest sortira des frontières du Québec.

Edmundston vient de s’ajouter au réseau des municipalités qui présente l’activité de mieux-être qui a vu le jour à Rivière-du-Loup en 2013.

L’événement se déroulera le 10 octobre dans la côte du boulevard Hébert.

Des représentants de la ville d’Edmundston se sont déplacés à Rivière-du-Loup l’automne dernier afin de vivre l’expérience du Défi Everest et d’éventuellement l’implanter en sol néo-brunswickois.

Le défi consistera à effectuer 300 montées du boulevard Hébert.

Afin de réaliser l’exploit, les grimpeurs seront regroupés en équipes composées de 5 à 20 personnes.

Celles-ci s’engagent à organiser une collecte de fonds d’un minimum de 100$ par participant et de remettre la totalité des sommes amassées à un organisme de bienfaisance.

«Quelle fierté de recevoir le Défi Everest pour une première édition à Edmundston! Cet événement d’envergure s’inscrit parfaitement dans notre programme d’avenir et dans l’élan qui nous propulse à devenir LA destination plein-air familiale par excellence en Atlantique. En plus d’être mobilisateur et de promouvoir de saines habitudes de vie, ce projet contribue au dynamisme d’un milieu déjà très actif!», a affirmé par voie de communiqué Cyrille Simard, le maire d’Edmundston.

Le comité organisateur de l’événement sera composé d’une douzaine de bénévoles dirigés par Pierre-Henri Marquis.

Les grimpeurs pourront se s’exercer à affronter L’Everest lors de pratiques hebdomadaires qui se tiendront sur le boulevard Hébert dès l’arrivée du beau temps.

«Encore cette année, nous réalisons un rêve. Pour notre organisation, il s’agit d’un pas de géant de voir que des villes ailleurs au Canada s’intéresse à notre modèle», a souligné Yvan L’Heureux, le fondateur du Défi Everest.

Lors des 7 premières éditions, plus de 1,2 million$ a été amassé et remis à plus de 400 organismes.