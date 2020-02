Nathalie Brideau élue future présidente de l’AEFNB

Nathalie Brideau vient d'être élue présidente de l'Association des enseigantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. Elle prendra ses fonctions en 2021. - Gracieuseté

Nathalie Brideau vient d’être élue future présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB). Après 30 ans d’expérience dans le système scolaire, la directrice adjointe à la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie veut améliorer la santé mentale de ses confrères.

Elle pourra le faire durant son mandat qui s’étalera d’août 2021 à juillet 2023. Elle compte utiliser ce temps pour faire de la pédagogie, non plus devant des enfants, mais auprès des dirigeants des districts scolaires et du gouvernement.

Celle qui est déjà vice-présidente de l’AEFNB, soutient que les enseignants ont besoin de stabilité et que l’application des réformes leur demande du temps et de l’énergie.

«Le manque de délai provoque de l’épuisement lorsqu’il y a un changement de système», observe-t-elle.

Mme Brideau a 24 ans d’expérience dans l’enseignement du français, du droit et des sciences humaines au secondaire. Elle se décrit comme humaniste.

«Moi aussi j’ai été dans une salle de classe et j’ai eu des années difficiles. J’ai même parfois dû prendre des congés à long terme. Aujourd’hui, je suis en fin de carrière. Je sais donc que les enseignants ont besoin d’aide.»

Elle décrit ses confrères comme des professionnels exigeants envers eux-mêmes.

«L’enseignement, c’est le don de soi, avance-t-elle. Nous offrons nos meilleures années à cette profession. Tous les jours, nous avons ces jeunes devant nous. Nous voulons qu’ils progressent. Nous travaillons au-delà de nos heures pour corriger leurs travaux et nous préparer afin d’être motivés et motivants. C’est pour ça qu’avec le temps, nos batteries peuvent faiblir.»

En attendant de pouvoir faire valoir ses convictions devant les décideurs, la quinquagénaire apprendra son futur rôle en observant pendant un an le travail de l’actuel président de l’AEFNB, Gérald Arseneault. Elle participera aussi à plus de congrès et de colloques, afin d’étendre son réseau de connaissances.

«C’est comme aller à l’école de la présidence», illustre-t-elle.

Mme Brideau a gagné les élections sans avoir à faire campagne contre un concurrent. L’AEFNB souligne qu’elle s’implique depuis longtemps en son sein, en faveur de l’éducation en français et des intérêts des enseignants.

«J’ose croire que les membres de l’association m’ont fait confiance, espère Mme Brideau. Occuper le poste de présidente à partir de 2021 est un honneur et un privilège.»