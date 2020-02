Taxe carbone: Fredericton peut rembourser les contribuables, selon Ottawa

Le gouvernement fédéral contredit le ministre provincial de l’Environnement et des Gouvernements locaux au sujet du versement des revenus de la taxe sur le carbone aux contribuables.

Selon l’attachée de presse du ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, rien n’empêche Fredericton de retourner les revenus de la taxe directement aux Néo-Brunswickois.

«Les juridictions qui mettent en place leur propre système de tarification du carbone, à condition qu’il respecte le critère fédéral, ont la possibilité de décider de l’utilisation des recettes», indique la porte-parole du ministre Jonathan Wilkinson, Moira Kelly.

Le ministre provincial de l’Environnement, Jeff Carr, a confié mercredi que les revenus de la nouvelle taxe provinciale sur le carbone qui entrera en vigueur le 1er avril seront versés dans un fonds pour lutter contre les changements climatiques.

Le Parti progressiste-conservateur avait promis durant la dernière campagne électorale de reverser les revenus de la tarification du carbone aux contribuables sous la forme d’allégements fiscaux si Ottawa obligeait le Nouveau-Brunswick à mettre un prix sur le carbone.

M. Carr a expliqué que Fredericton ne peut pas rembourser les revenus de la taxe aux contribuables puisque le fédéral l’oblige à s’en servir pour lutter contre l’urgence climatique.

«Pour nous laisser avoir notre propre taxe sur le carbone, ils veulent qu’une partie soit versée dans un fonds pour les changements climatiques alors c’est ce que nous allons faire», a-t-il dit mercredi.

«Si (cette exigence d’Ottawa) n’existait pas, nous aurions peut-être remboursé la totalité de l’affaire ou peut-être pas, mais c’est vraiment une question hypothétique à ce stade-ci.»

Ottawa affirme plutôt que Fredericton peut utiliser l’argent de la tarification du carbone comme bon lui semble, à condition que le prix pour une tonne de carbone respecte la réglementation fédérale.

«Les gouvernements provinciaux et territoriaux qui se sont engagés à lutter contre les changements climatiques en adoptant sur une base volontaire le système fédéral recevront ces produits directement du gouvernement fédéral et pourront décider de leur usage», indique-t-on sur le site web d’Environnement et Changement climatique Canada.

Le ministre Carr n’était pas disponible immédiatement, jeudi avant-midi, pour répondre aux propos du gouvernement fédéral.

Le gouvernement fédéral a donné le feu vert en décembre à la nouvelle taxe provinciale sur le carbone pour les combustibles qui remplacera la taxe fédérale.

Les revenus de la taxe fédéral était renvoyés directement aux contribuables néo-brunswickois sous la forme d’un paiement non imposable.