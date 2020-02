Tempête: la bordée de vendredi s’annonce mémorable dans le nord

Un avertissement de neige est maintenant en vigueur pour tout le nord du Nouveau-Brunswick. Environnement Canada parle d’accumulations variant de 15 à 35 cm, et possiblement davantage. Météomédia prévoit pour sa part jusqu’à 45 cm de neige par endroit uniquement dans la journée de vendredi.

Le bulletin météorologique spécial qui était en vigueur mercredi sur toute la province a été élevé au niveau d’avertissement jeudi pour le Restigouche, le Madawaska, la région Chaleur, le comté de Victoria, la grande région de Miramichi, la Péninsule acadienne et le comté de Carleton (Woodstock).

Environnement Canada prévoit que de la faible neige passagère commencera à tomber vers midi jeudi.

Selon les données actuelles, il y aura un répit de la neige jeudi soir, puis elle s’intensifiera de nouveau au cours de la nuit et deviendra parfois forte au cours de la journée vendredi. La neige continuera de tomber au cours de la nuit de vendredi à samedi, puis elle faiblira pour se changer en averses de neige samedi matin.»

«De plus, les vents forts d’est qui souffleront dans la nuit de vendredi à samedi et samedi matin pourraient causer une visibilité réduite sous la neige et dans la poudrerie.»

L’agence fédérale invite la population à évaluez la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.

«L’accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles», prévient-elle.

Météomédia prévoit elle aussi des quantités de neige abondantes sur ces régions vendredi.

C’est la région Chaleur qui risque d’écoper le plus avec une bordée qui pourrait atteindre 45 cm.

Dans la Péninsule acadienne et le comté de Victoria, les accumulations seront de 30 à 40 cm, alors qu’à Miramichi, le total pourrait grimper jusqu’à 35 cm.

Le Restigouche et le Madawaska seront moins touchés, mais peuvent tout de même s’attendre à recevoir jusqu’à 30 cm de neige.

Pluie verglaçante

Le littoral du comté de Charlotte et la grande région de Saint-Jean sont pour leur part sous l’effet d’un avertissement de pluie verglaçante.

L’alerte est en vigueur jusqu’à vendredi soir.

«Les précipitations commenceront à tomber sous forme de neige; elles se changeront en grésil, puis en pluie verglaçante jeudi soir et dans la nuit. La pluie verglaçante, parfois mêlée de grésil, persistera au cours de la journée de vendredi.»

Environnement Canada souligne que les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et dangereuses.

«Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou conduisez dans les secteurs touchés.»

Météomédia prévoit environ 10 mm de pluie pour Saint-Jean, vendredi.

Ailleurs

Le reste de la province demeure de son côté sous le coup d’un bulletin météorologique spécial prévoyant «d’importantes chutes de neige, du grésil et de la pluie verglaçante».

«La neige passagère persistera jeudi. Dans certains secteurs du sud du Nouveau-Brunswick, on observera probablement une transition de la neige en grésil et en pluie verglaçante jeudi soir et dans la nuit, puis les précipitations se changeront de nouveau en neige vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi», indique Environnement Canada.

À l’instar des citoyens du nord, les habitants des comtés de Kent, de Charlotte et de Kings, ainsi que de la grande région de Fredericton et du Sud-Est peuvent s’attendre à des épisodes de poudrerie vendredi et samedi.

Selon Météomédia, c’est dans le comté de Kent où la neige sera la plus abondante avec des accumulations pouvant atteindre 15 cm. Le région recevra aussi 5 mm de pluie.

La situation sera totalement inversée à Moncton avec des prévisions de 15 mm de pluie et de 5 cm de neige.

Fredericton peut pour sa part s’attendre à recevoir 5 à 10 mm de pluie et environ 10 cm de neige.