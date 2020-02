Un an après le rapport Murray, le Centre Hospitalier Restigouche prend du mieux

Le PDG du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, a brossé un portrait plutôt positif des progrès réalisés au Centre Hospitalier Restigouche depuis le dépôt, à pareille date l'an dernier, du rapport de l'ombud. On le voit ici accompagné par Jacques Duclos (vice-président aux Services communautaires et à la Santé mentale) et la Dre France DesRosiers (vice-présidente aux Services médicaux, la Formation et la Recherche). - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Il y a un an presque jour pour jour tombait une véritable bombe au Centre Hospitalier Restigouche, un rapport dévastateur faisant état de nombreuses failles, manquements et écarts de conduite. Un an plus tard, le centre commence à respirer un peu plus aisément.

C’est du moins le constat brossé jeudi après-midi par la haute direction du Réseau de santé Vitalité. Selon son PDG, Gilles Lanteigne, beaucoup de progrès ont été faits depuis le dépôt du rapport de l’ombud de la province, Charles Murray, en février 2019. Et visiblement, ce dernier est satisfait des progrès réalisés.

«Tout n’est pas parfait. Il y a encore beaucoup d’améliorations à apporter, mais au moins on avance. Et c’est important pour nous de faire le point, car on se sent imputable auprès de la population, de nos employés, de nos patients et de leur famille», exprime M. Lanteigne.

Dans son rapport, l’ombud dénonçait un climat malsain à l’intérieur de cet établissement de santé. Acte de négligences, violence envers les patients, lacunes au niveau de l’offre de traitements, pénurie importante de personnel… Le tout accompagné d’une culture d’omerta et de collusion.

On pouvait notamment lire que le CHR ressemblait davantage «à un asile psychiatrique» qu’un centre de santé mentale et qu’à son avis, il ne respectait pas «les normes de soins minimales d’un établissement de santé mentale.» On allait même jusqu’à suggérer de limiter le mandat de l’établissement en fermant certaines unités.

Aujourd’hui, c’est un bilan positif que brosse la direction du réseau.

Selon elle, les progrès ont été nombreux et la transformation de l’établissement est bien engagée. Ainsi, beaucoup d’emphase a été mise par le réseau sur le programme de psychiatrie légale. Ces efforts ont mené à une réduction notable de la durée moyenne de séjour pour les évaluations ainsi qu’à une réduction du taux d’occupation. Au dire du réseau, on ne connaît plus de débordement dans ce département.

Au niveau des patients réguliers, là aussi le nombre a diminué dans l’établissement, en partie grâce à la réinsertion communautaire (47 patients en 2019). On parle ici d’une approche moins asilaire, misant davantage sur le retour en société.

«Cette réinsertion réduit de façon significative le taux d’occupation dans l’établissement, mais, surtout, elle permet aux patients d’avoir eux aussi des projets de vie», exprime Jacques Duclos, vice-président aux Services communautaires et à la Santé mentale.

Le moral des troupes semble également s’améliorer. Un sondage révèle en effet que le taux de satisfaction des employés a bondi au cours des derniers mois, passant de 24% en 2018 à 63% en 2019. Cela serait dû en partie par une amélioration du climat de travail, elle-même reliée à de meilleures pratiques et une augmentation des communications.

Un défi continuel

Du côté recrutement de personnel, les choses sont plus corsées. À pareille date l’an dernier, on dénombrait 92 postes vacants pour ce seul établissement. Ce nombre a chuté de 30. Il s’agit d’un grand pas, certes, mais qui signifie qu’une soixantaine de postes sont toujours disponibles. Et parmi eux, plusieurs postes de psychiatres.

«On a travaillé fort pour créer un réseau de (psychiatres) remplaçants, car ce n’est vraiment pas facile de recruter ce type de spécialiste au Nouveau-Brunswick. Malgré cela, l’équipe en place fait un bon travail et on continue nos efforts pour les séduire afin qu’ils demeurent avec nous sur une base permanente», exprime la Dre France Desrosiers, vice-présidente aux Services médicaux, la Formation et la Recherche.

Pour y arriver, le réseau mise sur un plan de rémunération alternatif visant à améliorer les conditions de travail des psychiatres. Vitalité précise d’ailleurs que la pénurie de personnel au CHR est désormais beaucoup moins importante qu’il y a un an et que celle-ci se situe passablement au même niveau que les autres hôpitaux de la province.

«La situation s’améliore au CHR et c’est important de le dire, que les employés potentiels le sachent», souligne M. Lanteigne, non sans sous-entendre que la très grande médiatisation des problèmes lors de la dernière année a possiblement joué contre les efforts de recrutement, voire même ralenti le plan de transformation en cours.

Au terme de la présentation, celui-ci a d’ailleurs pris soin d’adresser un mot aux employés de l’établissement pour qui la dernière année n’a pas été facile.

«On doit les remercier, car ce n’était déjà pas facile de composer avec la transformation de l’établissement, il a fallu en plus qu’ils soient au cœur d’une grande attention provinciale», a-t-il indiqué.

Centre pour jeunes

S’il y a un héritage concret du rapport Murray, c’est définitivement le sort réservé au Centre d’excellence en santé mentale pour jeune. Celui-ci était, jusqu’à tout récemment, en construction en bordure du CHR, à Campbellton.

Dans son rapport, l’ombud a pointé du doigt à maintes reprises la pénurie de personnel pour expliquer les nombreux problèmes et les écarts commis au CHR. Pour cette raison (pénurie), il s’est permis de remettre en question la vitalité du Centre d’excellence pour jeunes en santé mentale au Restigouche. La suite est connue. L’automne dernier, le gouvernement Higgs a annoncé – malgré les réticences du réseau Vitalité – le déménagement du centre vers la région du grand Moncton.

Chez Vitalité, on ne comprend toujours pas aujourd’hui pourquoi le centre a été inclus dans le rapport, surtout que le service est actif et qu’il ne fait face à aucun problème de pénurie.

«Il n’y avait aucun événement sentinelle – mettant en cause des patients – qui justifiait que l’on se penche sur son cas. En ce sens, ce fut une surprise pour nous de le voir là. Le programme est d’excellence qualité, on a toujours rencontré notre mandat, et on n’a pas de problème de ressources. Pour ce qui est de son déménagement prochain, c’est clair que c’est une décision qui a été prise à un autre niveau, car pour nous le programme est bien ici», soutient M. Lanteigne.

L’ombud fait preuve d’un optimisme prudent

Le Réseau de santé Vitalité n’est pas le seul à s’intéresser à cette première année suivant le dépôt du rapport de l’ombud. Son auteur, Charles Murray, suit aussi l’évolution du dossier de très près. Et tout comme pour la direction de Vitalité, il concède que des progrès ont été effectués, mais également que plusieurs défis persistent.

«On a fait du progrès, mais est-ce que c’est suffisant? La réponse est non, mais l’important c’est qu’on avance. L’expert embauché par la province (George Weber) se dit optimiste, alors je suis optimiste également puisque c’est lui l’expert. Il faut reconnaître que changer la culture d’un établissement comme celui-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps et des efforts continuels, non seulement de Vitalité, mais de tous les partenaires», exprime l’auteur du rapport.

Ce qui l’inquiète surtout un an après son rapport, c’est qu’il manque encore beaucoup de personnel, notamment des psychiatres.

«Il en manque trop, beaucoup trop. Mais encore là, on ne peut pas vraiment blâmer Vitalité de ne pas essayer. Ce sont des denrées rares et très convoitées partout au pays et même sur la scène internationale. Cela dit, cette situation limite néanmoins mon optimisme», indique-t-il.

M. Murray soutient que s’il y a une chose à retenir de son rapport, c’est que ce dernier aura servi à sonner l’alarme. «On a vu la taille des défis à relever, et peut-être que cela aura aussi accéléré le virage la recherche de solutions», dit-il.