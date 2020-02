Une chasse à l’as pour les églises de Maisonnette et Saint-Léolin

Après Lamèque, Inkerman, Grande-Anse et de nombreuses autres communautés, voilà que Saint-Léolin et Maisonnette espèrent vivre à leur tour la frénésie de la chasse à l’as.

Une loterie a été lancée conjointement par les comités de gestion des paroisses de Maisonnette et de Saint-Léolin afin d’amasser des fonds pour rénover les églises et les bâtiments appartenant aux paroisses.

La vente des billets alternera entre les deux communautés. Les lundis, les billets seront disponibles au Marché de Maisonnette de 14h à 18h et les mercredis, de 16h à 20h. Les mardis et les jeudis de 14h à 16h et de 18h à 20h, on pourra les acheter à l’église de Saint-Léolin.

Le tirage aura lieu les jeudis soirs à 21h à Saint-Léolin. Le gagnant sera annoncé sur la page Facebook: Chasse à l’as de coeur – Paroisses de Maisonnette et de Saint-Léolin. Le détenteur du billet aura jusqu’au samedi à 17h pour réclamer son prix.

La valeur du premier lot est évaluée à environ 1500$, estime Jean-Guy Battah, co-président du comité de gestion de l’église Sainte-Marguerite-Bourgeoys à Saint-Léolin.

Bien qu’elles ne soient pas urgentes, des réparations sur l’église sont nécessaires à Saint-Léolin.

«Il faut réparer la toiture, les fenêtres, le clocher et faire de l’asphaltage. Les travaux ne sont pas urgents pour l’instant, mais à un moment, ça va nous rattraper si rien n’est fait.»

Le comité est prêt à toute éventualité et espère répéter le succès connu par d’autres communautés.

«Si ça marche bien, ce sera un moyen pour nous de ramasser de l’argent assez rapidement. Nous vivons à une époque où les gens aiment ce genre d’activité.»

Entraide

Pour Joseph Boudreau, co-président du comité de gestion de l’église Saint-Théophile à Maisonnette, la loterie est une occasion pour les deux communautés de s’entraider.

«C’est Saint-Léolin qui a eu l’idée. Quand on nous a approchés, on a trouvé que l’idée était bonne. Étant donné que nous ne sommes pas de grosses communautés, ça va aider avec la vente de billets, car elle a lieu dans les deux villages.»

À Maisonnette, la priorité sera donnée au remplacement des fenêtres de l’église ainsi qu’à la réparation du toit.

«Ça fait plusieurs années que le toit n’a pas été refait. C’est certain qu’on espère ramasser le plus d’argent possible. On va voir jusqu’où ça va aller, mais les besoins sont sur la structure.»

Un symbole

Même si la fréquentation des deux églises est en déclin depuis plusieurs années, elles continuent de jouer un rôle important au sein des communautés.

«Comme partout ailleurs, l’église est moins fréquentée de nos jours, mais quand tu parles avec les gens, elle a quand même beaucoup d’importance. Les gens veulent que l’église soit là, même s’ils ont moins l’habitude d’y aller. C’est comme un symbole pour la communauté», dit M. Boudreau.

Le son de cloche est semblable à Saint-Léolin.

«Ça fait partie de nos traditions, surtout pour les personnes plus âgées, et je me place là-dedans. Que ce soit pour les mariages, les funérailles, les baptêmes ou la catéchèse, on aura quand même besoin de notre église», croit M. Battah