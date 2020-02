Coronavirus: «Regarder la télé en mangeant des chips est probablement plus risqué»

Peter Hall, qui est professeur à École de santé publique et des systèmes de santé de l’Université de Waterloo, estime que les réactions suscitées par l’épidémie de coronavirus sont disproportionnées par rapport aux véritables risques que représente le virus.

«Le problème lorsqu’il s’agit d’épidémies de maladies infectieuses est que nous avons tendance à réagir de manière excessive sur le plan émotionnel. Nous sommes prêts à craindre les maladies infectieuses apparaissant soudainement de la même manière que nous craignons les serpents et les araignées», a affirmé mardi le professeur ontarien dans une publication du magazine universitaire The Conversation.

Peter Hall rappelle que l’épidémie a tué un peu plus de 560 personnes à ce jour, ce qui représente un taux de mortalité inférieur à celui du Syndrome respiratoire aigu (SRAS) qui avait été enregistré en 2002-2003 et qui avait fait 774 victimes.

«Le taux de mortalité est difficile à estimer si tôt, mais les signes jusqu’à présent suggèrent un taux de mortalité similaire ou inférieur à celui du SRAS.»

Le professeur de l’Université de Waterloo déplore l’abondance d’images extrêmement alarmantes qui circulent sur les médias sociaux dépeignant une épidémie hors de contrôle et sur le point de dépasser l’Amérique du Nord.

«Nous craignons les épidémies de maladies infectieuses beaucoup plus facilement et intensément que nous ne craignons les épidémies de diabète ou les accidents de voiture», écrit Peter Hall.

Ce dernier encourage les gens à faire attention autant que possible aux nombreuses informations qui circulent un peu partout et à privilégier celles provenant de l’Agence de la santé publique du Canada et de ses homologues provinciales qui sont plus précises à son avis.

«Passer trop de temps à regarder la télévision tout en grignotant des croustilles est probablement plus risqué que de se serrer la main», résume Peter Hall.

«Lavez-vous souvent les mains, couvrez-vous la bouche avec votre bras lorsque vous toussez, évitez de vous toucher le visage et évitez de vous rendre à Wuhan pour l’instant!», conseille-t-il, tout en rappelant que cinq fois plus de décès sont attribuables à la grippe saisonnière chaque année dans le monde.