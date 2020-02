Des végétaliens qui ne reviendraient pas en arrière pour tout l’or du monde

Les bienfaits d’une alimentation à base de plantes sont nombreux, affirme Kathleen Kevany, professeur à l’Université Dalhousie de Halifax. Au-delà du respect des animaux, cette dernière soulève que le régime peut prévenir certaines maladies chroniques, réduire l’anxiété et aider à lutter contre les changements climatiques.

Mme Kevany s’intéresse à l’alimentation, l’environnement et la science de l’éthique depuis plus de 20 ans.

Sociologue de formation, elle tente aujourd’hui de faire lumière sur les bénéfices du régime à base de plantes afin d’aider le public à prendre de meilleures décisions.

Un corps en santé

«Le régime à base de plantes permet aux individus de maintenir un poids santé et un meilleur niveau d’énergie sans devoir compter leurs calories ou mesurer leurs portions», a noté Mme Kevany.

Moins restrictif que les diètes traditionnelles, la professeur avance qu’une alimentation végane est flexible et beaucoup plus gérable à long terme.

De plus, elle indique que ses bienfaits sur la santé humaine sont incontestables.

«Nous pouvons trouver étude après étude, où les gens ont renversé leur condition chronique et réussi à se défaire de leurs médicaments grâce à leur alimentation.»

Mme Kevany explique que 80% des maladies chroniques, dont les maladies cardiovasculaires, le diabète et l’insuffisance rénale, sont largement liées aux habitudes de vie et donc évitables.

«Nous voyons des gens qui étaient autrefois pris de diabète et obligés de s’injecter d’insuline au quotidien. Maintenant, ils courent des marathons; chose qu’ils imaginaient impossible.»

La professeure précise que ces constatations ont été tirées d’études scientifiques.

Pour entendre des anecdotes personnelles, l’Acadie Nouvelle a par contre fait appel à trois végétaliens néo-brunswickois.

Manger pour guérir?

Hélène Noël et son conjoint, Jean Desrosiers, ont décidé d’adopter un régime riche en plantes il y a environ 20 ans.

Pris à l’époque de douleurs articulaires, de cholestérol élevé et de troubles de digestion, Mme Noël jure que sa nouvelle alimentation lui a permis d’éviter «la grosse machine pharmacologique», qui est la prise de médicaments.

«Il y a eu une période ou nous étions végétariens, mais mangions parfois de la viande, surtout l’été sur le barbecue. En comparant les deux, j’ai vite remarqué que je me sentais beaucoup moins bien lorsque je mangeais des produits animaux.»

La femme de Bathurst se souvient d’être moins énergétique, plus maussade et de constamment porter un sentiment de lourdeur.

«Maintenant, mon cerveau est clair, j’arrive à me concentrer plus facilement et mon humeur est beaucoup mieux», a-t-elle raconté.

«Ça ne se compare pas. C’est le jour et la nuit!»

Aujourd’hui, Mme Noël est tellement inspirée par le mouvement végétarien qu’elle offre des cours de cuisine aux gens de sa communauté qui veulent entreprendre la même transition.

Elle souligne que son cholestérol, comme ses douleurs articulaires, est complètement disparu avec le temps et la constance.

La cuisinière lance en rigolant qu’elle n’arrive plus à imaginer une vie sans ses patates douces et ses asperges croquantes!

Elle incite par contre les gens à prendre leur temps dans leur transition et laisser leur corps s’adapter aux nouvelles saveurs.

Également de Bathurst, Mégan Chevalier Parent, une étudiante en psychologie, raffole de la nourriture végane.

Il y a 7 ans, après avoir visionné par hasard un documentaire faisant lumière sur l’exploitation des animaux d’élevage, la jeune femme a décidé d’adopter un régime végétarien.

«Ça m’a tellement traumatisé. Le lendemain matin, j’ai dit à ma mère sur le coup: “je ne veux plus jamais manger de viande.”»

La jeune femme n’est jamais revenue sur cette décision et a même cessé de consommer des produits laitiers quelques années plus tard.

«Dans mon enfance, j’ai eu beaucoup de problèmes de santé qui m’ont amené à prendre des antibiotiques à répétition.»

Cette dernière précise qu’elle souffrait de sinusites chroniques, une inflammation des voies nasales, et que les médecins spécialistes n’arrivaient pas à cerner le problème.

«Dès que j’ai changé mon alimentation, mes sinusites ont cessé. C’est là que je me suis dit : “wow, comment est-il possible que les problèmes contre lesquels j’ai lutté contre toute ma vie puissent disparaître si facilement?»

Comme Mme Noël, Mme Chevalier Parent s’épanouit dans son alimentation et tente le plus possible de partager ses connaissances avec son entourage.

Réduire son stress?

Dans un article publié le 5 février sur le site web de l’Université Dalhousie, Mme Kevany soulève que le régime à base de plantes pourrait aussi apaiser le phénomène de l’éco anxiété.

L’éco anxiété est un malaise psychologique qui découle d’une peur intense du futur dans lequel les changements climatiques perturberaient la vie humaine.

«Être fâché ou anxieux à propos du changement climatique n’est pas une pathologie. Il est normal de réagir face à l’adversité(…)», a-t-elle écrit.

L’adoption d’un régime à base de plantes pourrait par contre contribuer à contrôler ce stress, selon la professeure.

«C’est seulement une des stratégies que nous proposons, mais c’est une des plus importantes!», s’est-elle exclamée.

«Nous espérons que les gens combinent l’alimentation, la réduction de leurs déchets et la réduction de leur dépendance aux carburants fossiles.»

Dans ses écrits, Mme Kevany fait aussi référence à deux études qui démontrent que les hommes et les femmes végétariennes sont moins anxieux et rapportent moins d’émotions négatives que ceux qui mangent de la viande.

«Le régime à base de plantes n’est pas une panacée», a-t-elle pourtant précisé. «Ça ne cure pas tout, mais c’est un des meilleurs remèdes pour se débarrasser du brouillard dans nos têtes.»

Cette dernière explique que les cellules, lorsqu’elles sont nourries de substances «contaminées» comme le sel, la graisse et le sucre, ont tendance à lutter les unes contre les autres pour fonctionner à leur plein potentiel.

«En apaisant cette congestion, cela permet plus de clarté, une meilleure stabilité mentale et émotionnelle et la possibilité d’un sommeil plus profond et réparateur.»

Megan Macleod, une jeune femme de Fredericton, affirme avoir constaté certains de ces bienfaits de ses propres yeux.

Depuis 2016, elle ne consomme plus de produits animaux et dit se sentir mieux que jamais.

«Après quelques mois, j’ai commencé à ressentir moins d’anxiété et de sauts d’humeur. Je crois que c’était dû aux produits laitiers, très élevés en hormones, que notre corps produit naturellement par lui-même.»

Mme Macleod avait d’abord entrepris sa transition vers un mode de vie végétalien pour des raisons éthiques.

Aujourd’hui, elle reconnaît toutefois l’importance de l’alimentation végétale dans la lutte contre le changement climatique et incite les gens à passer un message aux industries et aux politiciens en démontrant leur intérêt pour les produits véganes.

S’attaquer au changement climatique

«Comparativement aux produits à base de plantes, les produits animaux requièrent plus de ressources telles que l’eau, le carburant et la terre. De plus, ils contribuent à la déforestation et la perte de biodiversité», peut-on lire dans l’article de Mme Kevany.

En entrevue, la professeure indique que les niveaux de méthane (un gaz à effet de serre puissant qui a un pouvoir de réchauffement environ 25 fois plus grand que le CO2) émis par les animaux d’élevage contribuent largement au réchauffement de la planète.

«Il y a plusieurs études qui démontrent l’impact important des émissions de gaz à effet de serre dans la production de viande. Ils ne proviennent pas seulement des animaux eux-mêmes, mais aussi du cycle de déforestation, du transport du bétail pour l’abattage et de la transformation de la viande.»

Mme Kevany dénonce de plus l’utilisation inefficace et non durable des terres agricoles.

«Nous les utilisons afin de faire pousser de la nourriture pour le bétail alors que nous pourrions nourrir directement les humains.»

La déforestation, ajoute cette dernière, détruit la biodiversité naturelle des terres et engendre des instabilités climatiques qui peuvent causer des dommages irréversibles.

«Même plus tard, lorsque nous déciderons de faire pousser du maïs au lieu d’élever du bétail, par exemple, nous ne pourrons plus puisque les sols seront complètement asséchés pendant plusieurs saisons.»

Enfin, cette dernière souligne qu’il faut regarder à ce qu’on gagne plutôt qu’à ce qu’on abandonne en adoptant un régime végétalien.

Elle a espoir que les prochaines générations réalisent des avancées notables vers une alimentation plus saine, durable et écologique.

«Nous encourageons les gens à examiner leurs choix alimentaires, leurs conséquences et faire, petit à petit, les changements pour les remplacer par de meilleures options.»