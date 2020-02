Énergie NB pourrait dire adieu aux combustibles fossiles d’ici 20 ans

Le PDG d’Énergie NB, Gaëtan Thomas, a comparu cette semaine devant le comité de l’Assemblée législative sur les changements climatiques et la protection de l’environnement. De droite à gauche: les ministres Ross Wetmore, Mike Holland et Jeff Carr et le député Rick DeSaulniers. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Énergie NB pourrait devenir une société d’électricité carboneutre d’ici à 2040, selon son PDG, à condition d’avoir à sa disposition un réseau de distribution complètement intelligent et une technologie nucléaire de pointe.

Malgré les progrès des 15 dernières années, la société de la Couronne demeure la plus importante source de gaz à effet de serre dans la province.

Énergie NB pourrait toutefois renoncer à peu près complètement aux combustibles fossiles d’ici 20 ans, avance son président-directeur général, Gaëtan Thomas.

C’est dix ans plus tôt que l’objectif du gouvernement fédéral pour l’ensemble du pays.

Depuis 2005, la part d’électricité produite par la société à partir de combustibles fossiles est passée de 50% à seulement 22%.

Quarante-trois pour cent de sa production actuelle provient de sources d’énergies renouvelables comme l’hydroélectricité et l’énergie éolienne alors que 36% est générée par la centrale nucléaire de Pointe Lepreau.

Afin d’en arriver là, Énergie NB a notamment dû fermer des centrales au charbon et au fioul, remettre à neuf Pointe Lepreau et ériger des éoliennes.

La réfection à venir de la centrale hydroélectrique de Mactaquac au coût de plusieurs milliards de dollars permettra également à la société de préserver son bilan vert.

Gaëtan Thomas, qui quittera la direction d’Énergie NB en juin, estime que la société pourrait en faire plus pour la planète.

Afin d’avoir recours à encore plus d’énergies renouvelables à l’avenir, Énergie NB entend miser sur son réseau de distribution intelligent et sur les petits réacteurs nucléaires modulaires, indique-t-il.

«Nous avons réduit notre dépendance aux combustibles fossiles de manière significative et d’ici 2040, je pense que cette province, grâce à ce programme, pourra effectivement se passer de combustibles fossiles, autrement que pendant les jours les plus froids de l’hiver.»

Le PDG a comparu cette semaine devant le comité de l’Assemblée législative sur les changements climatiques et la protection de l’environnement.

Puisque l’énergie solaire et l’énergie éolienne ne sont pas disponibles en tout temps, la société de la Couronne aura besoin d’un réseau intelligent pour mieux gérer cette énergie et la stocker, affirme M. Thomas.

«Il est utopique de penser que l’on peut simplement mettre plus d’énergies renouvelables sur un réseau sans réseau intelligent et faire en sorte que plus personne n’utilise de combustibles fossiles.»

Les compteurs intelligents, une composante cruciale d’un réseau véritablement intelligent, permettront aussi aux propriétaires qui souhaitent produire de l’énergie propre à petite échelle grâce à des panneaux solaires ou à de petites éoliennes de vendre leurs surplus à Énergie NB.

En plus de stocker l’électricité produite par le soleil et le vent lorsque la demande est faible pour l’utiliser lorsque la demande est plus élevée ou que la production est plus limitée, Énergie NB compte sur les petits réacteurs modulaires pour produire rapidement et de façon fiable la charge de base qui est produite en ce moment par les centrales thermiques au charbon et au gaz.

«Nous allons continuer à développer de petits réacteurs modulaires. Nous pensons que c’est l’avenir simplement parce qu’ils constituent une source d’énergie flexible et sans carbone», assure Gaëtan Thomas.

«Parce qu’ils sont disponibles en permanence, ils constituent une source d’énergie propre parfaite pour nous permettre d’avoir plus d’énergies renouvelables dans notre réseau.»

Énergie NB n’a pas officiellement pour but d’éliminer toutes ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040, précise le PDG. Il s’agit plutôt d’un objectif que la société de la Couronne pourrait atteindre si le gouvernement le décidait.

Le chemin vers la carboneutralité est cependant pavé d’embuches pour Énergie NB.

La société n’a toujours pas reçu le feu vert pour installer des compteurs intelligents chez ses clients.

La Commission de l’énergie est des services publics du Nouveau-Brunswick, l’organisme qui règlemente les coûts de l’électricité dans la province, a refusé il y a deux ans de laisser Énergie NB dépenser de l’argent pour installer ces compteurs.

La société a fait une nouvelle demande récemment qui est toujours à l’étude devant la commission.

Les petits réacteurs nucléaires modulaires, qui possèdent de nombreux détracteurs, ne sont pas encore réalité dans le monde de l’électricité.

Le Nouveau-Brunswick a déjà investi 10 millions $ afin d’attirer deux entreprises étrangères dans la région de Saint-Jean pour qu’elles tentent de commercialiser un jour ce genre de réacteurs.

En décembre, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario et la Saskatchewan ont signé un protocole d’entente afin de collaborer au développement de petits réacteurs modulaires.