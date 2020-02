Éoliennes à Anse-Bleue: le ministre se donne du temps

Le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, Jeff Carr. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Jeff Carr, attendra les résultats finaux de l’étude d’impact environnemental avant de trancher sur le projet de Chaleur Ventus, à Anse-Bleue.

Il y a quelques jours, quelque 250 résidents d’Anse-Bleue et des DSL avoisinants de Dugas Office et de Village-des-Poiriers, ont rempli le Centre des loisirs d’Anse-Bleue pour réaffirmer leur opposition au projet de Naveco Power, qui souhaite ériger cinq éoliennes dans la région d’Anse-Bleue.

«Le processus de l’étude d’impact environnemental ne peut être interrompu. Le ministre devra prendre compte de toute l’information avant de prendre une décision au moment approprié. Une décision sur l’étude sera rendue lorsque le processus sera complété», informe Anne Mooers, responsable des communications au ministère.

Le projet a été inscrit au processus d’évaluation environnementale le 18 septembre 2019. Un comité technique du gouvernement provincial a soumis des commentaires supplémentaires à Naveco à la mi-décembre.

Puisque le projet proposé par Naveco Power serait situé dans un DSL – qui contrairement à des municipalités, n’a aucun pouvoir décisionnel local – le ministre doit prendre des décisions en se référant aux lois sur la gouvernance locale et l’urbanisme.

«Les préoccupations exprimées dans la région touchent à l’environnement et à l’aménagement du territoire. Il y aurait des exigences supplémentaires à considérer s’il y avait un plan rural en place dans le DSL, mais ce n’est pas le cas», explique Mme Mooers.

L’opposition est mobilisée à Anse-Bleue depuis cet automne. Plusieurs centaines de personnes ont notamment apposé leur signature sur une pétition, qui a été déposée à l’Assemblée législative, à Fredericton, par la députée de Caraquet, Isabelle Thériault.

La Ville de Bathurst, initialement le partenaire principal communautaire de Naveco Power dans ce projet, a aussi retiré sa participation.

Le retrait de Bathurst a été un obstacle pour Naveco, car l’entreprise de Fredericton avait perdu son partenaire communautaire et sans ce partenaire, l’évaluation environnementale ne pouvait se poursuivre.

Naveco Power aurait cependant trouvé un nouveau partenaire communautaire, une coopérative, ce qui a permis de relancer le processus. Peu est connu sur cette coopérative pour le moment. Un comité doit être formé avec des membres de la communauté.

Mme Thériault demande maintenant aux ministres Jeff Carr et Mike Holland (Développement de l’énergie et des ressources) ainsi qu’à Énergie NB de procéder au retrait définitif du projet.

«Je suis pour de nouveaux projets dans notre région et pour l’énergie du vent, à condition que ces projets soient bien planifiés, bien localisés, et que la population soit bien consultée. Or, ce n’est pas le cas ici», a-t-elle écrit en début de semaine sur sa page Facebook.

Malgré la vague d’opposition, Amit Virmani, PDG de Naveco Power, n’a pas l’intention de laisser tomber le projet pour le moment. Il entend poursuivre le dialogue dans la région.

Il se demande aussi pourquoi la population locale ne se mobilise pas pour s’opposer à d’autres projets, qu’il considère comme étant plus pollueurs et au détriment de l’environnement, comme celui de Maritime Iron à Belledune.