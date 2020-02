La mission de Céline Fortin: la lutte contre le suicide

Le jaune était à l’honneur vendredi un peu partout dans la province. Il s’agit de la couleur choisie pour le premier vendredi du Mois de la prévention du suicide et de la promotion de la vie.

Il va de soi que c’est également la couleur que portait Céline Fortin, coordonnatrice communautaire à la prévention du suicide et la promotion de la vie pour le nord-ouest de la province.

Il s’agit d’une grosse semaine qui se termine pour celle-ci. Une semaine forte en émotions. Samedi, le comité du Maillon Kedgwick/Saint-Quentin – organisme qui lutte contre le suicide et sur lequel elle siège – lui a décerné son prix annuel de reconnaissance. Elle a mérité cet honneur en raison de ses nombreuses années passées à démystifier le suicide.

«Habituellement, on remet ce prix à des gens de la communauté. Mais cette fois, on tenait à souligner l’apport de Céline envers la prévention du suicide et la promotion de la vie. S’il y a quelqu’un au Restigouche-Ouest qui s’est dévoué corps et âme à cette tâche, c’est bien elle. D’ailleurs, son expertise rayonne à l’extérieur de nos frontières puisqu’elle collabore à un projet national. Pour tous ses efforts, sa nomination s’imposait d’elle-même et on est heureux de lui remettre notre prix», souligne Jason Talbot, membre également du comité.

Il faut dire que Mme Fortin a tout un bagage avec elle dans ce domaine. Elle est notamment derrière la réalisation du documentaire La vie au masculin.

Réalisé en 2017 et disponible gratuitement sur YouTube (et depuis peu en anglais également), ce documentaire brosse le portrait d’hommes du Restigouche-Ouest qui ont dû composer avec le suicide d’un proche ou encore qui ont bien failli passer à l’acte eux-mêmes.

Avec ce court film, elle tenait à démystifier les tabous qui persistent entourant le suicide et la santé mentale des hommes.

«C’est un véritable fléau», confirme Mme Fortin, notant qu’au Nouveau-Brunswick, 80% des suicides sont effectués par des hommes.

«Un suicide, c’est un suicide de trop. C’est une réalité présente autant chez les hommes que chez les femmes et c’est aussi triste dans un cas comme dans l’autre. Cela dit, les moyens que prennent les hommes sont souvent plus drastiques et fatals, ce qui fait que le taux de réussite est plus élevé. On a donc voulu s’attarder à cette clientèle bien précise à travers notre documentaire, dire aux hommes que c’est correct de parler de leurs problèmes, de leurs émotions», exprime-t-elle.

Pour lutter efficacement contre le suicide, cette dernière estime qu’il est important d’adopter une approche communautaire, donc qui implique autant le système de santé que les entreprises, organismes et simples citoyens.

«Le suicide, c’est un mot qui est encore tabou, mais c’est l’affaire de tout le monde, de toute la communauté. Plus il y a de gens de sensibilisés à la cause, plus il y a de chance que l’on détecte les symptômes, les signes avant-coureurs, et que l’on sauve des vies», exprime-t-elle.