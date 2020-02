Le Festival Jazz, Blues et Ribs d’Edmundston en mode financement

Le comité organisateur du Festival Jazz, Blues et Ribs d’Edmundston lance une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe.

L’organisation espère ainsi amasser 5000$ qui serviront à offrir à nouveau au public une programmation gratuite et étoffée au centre-ville d’Edmundston.

Le Festival de Jazz et Blues d’Edmundston 2019 est passée à l’histoire avec la présence de 8500 visiteurs sur le site malgré des conditions météorologiques fort peu clémentes.

Le retour du festival à la Place-de-l’Hôtel-de-ville, l’accès gratuit au site pour tous et l’ajout d’un volet Ribfest aux activités ont certes contribué au succès du 25e Festival Jazz et Blues d’Edmundston et à ce record d’achalandage.

Il va de soi que le comité organisateur de l’événement entend reprendre cette recette à succès en 2020, tout en y allant de quelques changements pour l’événement qui se déroulera du 11 au 13 juin.

En fait, on entend faire de l’événement le plus important festival gratuit du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.

C’est principalement afin de maintenir cet accès gratuit au festival que le comité organisateur vient de lancer cette campagne de financement sur la plateforme GoFundMe.

«L’activité de financement du Bingo-boeuf tenue l’an dernier n’a pas nécessairement fait l’unanimité au sein de la population et se devait d’être remplacée par d’autre chose. Beaucoup de gens ont indiqué vouloir s’impliquer financièrement pour assurer la continuité du festival», a indiqué Mélanie Ruest, la présidente du comité organisateur.

Les responsables du Festival Jazz et Blues d’Edmundston devraient dévoiler en avril le contenu de la programmation de l’événement.