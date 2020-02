Réforme de l’éducation: un appel à la prudence dans le Sud-Est

L’ambition du ministre Cardy de transformer le système d’éducation se heurte aux réserves du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy devait participer à une rencontre publique portant sur l’avenir de l’éducation, jeudi soir à Moncton. Le mauvais temps a finalement entraîné l’annulation de l’événement et son report au 19 février.

Cette tournée de consultation entamée la semaine dernière fait suite à la publication du livre vert dans lequel M. Cardy propose notamment de lancer un projet pilote en immersion et de considérer l’élimination des niveaux de la maternelle à la 2e année.

Il est également question de transformer les programmes de formation des enseignants, d’élargir le programme de baccalauréat international dans les écoles secondaires,de renforcer les relations entre les élèves des secteurs francophone et anglophone et de régler les problèmes de compositions des classes, alléger la surcharge administrative des enseignants

Le pouvoir des directions d’école et la structure et le mandat du ministère de l’Éducation, des districts scolaires et des conseils d’éducation sont aussi à l’ordre du jour. Ce dernier point préoccupe particulièrement le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud.

Dans un document destiné au ministre, le CED dit percevoir une «remise en question» de la nécessité des conseils d’éducation et des comités parentaux d’appui à l’école (CPAÉ).

«Ces structures donnent une voix aux parents qui souhaitent participer au système d’éducation. Cette voix est particulièrement importante dans un milieu linguistique minoritaire comme le nôtre. Le Conseil d’éducation du district considère qu’il vaut mieux conserver la structure en place et l’améliorer, plutôt que tout remettre en question.»

Paul Demers, président du CED, attend de Dominic Cardy qu’il clarifie ses intentions. «Nous sommes dans une période d’incertitude. Il va falloir qu’on sache où on se dirige», lance-t-il.

«Il manque de références dans le livre vert, il faut que ce soit basé sur une certaine recherche. Pour l’instant, on ne voit pas non plus quels seront les coûts associés à ces changements, où va-t-on prendre les fonds pour mettre en place ce qu’il propose?»

Le conseil d’éducation félicite la volonté du ministre de mener une profonde réflexion sur le modèle d’éducation de demain. «Il souligne l’importance du développement des compétences et du projet de vie et de carrière dans la préparation des jeunes pour la vie. Il lance l’invitation de revoir nos pratiques, à oser faire les choses différemment et à réimaginer l’éducation.»

En revanche, son président regrette l’absence de consultation en amont de la production du document de travail ministériel.

«Il aurait été gagnant d’impliquer, dès le début de ce projet, les conseils d’éducation, les associations des enseignants, les parents, les élèves et la communauté. On a déjà un plan de 10 ans en éducation, j’espère que le ministre va partir de ce qu’on fait et pas nous imposer des changements.»

Dans un rapport publié en janvier 2019, rappelle Paul Demers, la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick affirmait que les gouvernements successifs font des changements trop fréquents en éducation, ce qui crée de l’instabilité pour le système d’éducation et les membres du personnel.

C’est à Tracadie qu’est prévu le prochain arrêt de la tournée de consultation, le 12 février à la Polyvalente W.-Arthur-Losier.