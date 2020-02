Shippagan prend en main la piscine régionale

La Ville de Shippagan a accepté la responsabilité d’être l’unique gestionnaire de la Piscine régionale.

Depuis janvier, la municipalité s’occupe de toutes les questions administratives de cette infrastructure. Le précédent comité de gestion, formé de bénévoles de la communauté, est transformé en comité de consultation.

«C’était demander beaucoup à des bénévoles de gérer la piscine. Le comité a demandé à la Ville de prendre en charge les opérations, tout en étant prêt à continuer à travailler à la promotion de la piscine», a fait part la mairesse Anita Savoie Robichaud.

Après y avoir injecté 15 000$ par année pendant 10 ans dans un fonds de réserve utile au rafraîchissement des équipements et des installations, Shippagan promet cette fois une contribution de 10 000$ annuellement pour les 12 prochaines années.

La mairesse a admis que la Piscine régionale est une belle infrastructure pour Shippagan et ses partenaires que sont les villages de Le Goulet et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, ainsi que des DSL du secteur et l’UMCS. Mais c’est aussi très coûteux, ajoute-t-elle, car la ville est responsable des déficits sur une période de 25 ans.

Cette année, on prévoit un manque à gagner de 145 000$ sur un budget de fonctionnement de 338 000$, avec des revenus estimés de 193 000$.

Après près de 11 ans de fonctionnement, la Piscine régionale de Shippagan est un succès populaire important. Chaque jour, une cinquantaine de baigneurs viennent s’y détendre ou prendre part à diverses activités de mise en forme. Ce chiffre double facilement les jours de fin de semaine. Et ça, c’est sans compter la vingtaine de jeunes nageurs du Club de natation de Shippagan, qui vont s’y entraîner chaque soir.

«C’est une très belle infrastructure et nous sommes fiers de l’avoir. La piscine est presque utilisée à son maximum. Nous avons des gens de partout de la Péninsule acadienne qui la fréquentent», souligne la mairesse.

La Piscine régionale de Shippagan a été inaugurée en juillet 2009. Le bâtiment est adjacent à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, qui s’occupe de l’entretien extérieur. À l’intérieur, on y retrouve un système de chauffage à l’eau chaude, une piscine de 25 mètres en eau salée, une glissade et une mini-piscine séparée. Ce projet a coûté près de 4 millions $.

En 2014, le Club de natation de Shippagan a remporté le Championnat provincial de première division en bassin court.