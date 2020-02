Grande inquiétude pour des hôpitaux en milieu rural

Le gouvernement provincial serait sur le point de dévoiler des changements majeurs dans des hôpitaux en milieu rural, allant jusqu’à la fermeture de certains services.

Samedi après-midi, le service des nouvelles de la station radio CKLE, à Bathurst, a publié un message sur sa page Facebook, indiquant «que le ministère de la Santé annoncera mardi la fermeture des services d’urgence la nuit dans six hôpitaux (trois francophones et trois anglophones) de la province, dont l’urgence de l’hôpital de Caraquet. Davantage de patients seront vus le jour nous dit-on.»

La députée de Caraquet, Isabelle Thériault, a réagi à cette publication par un message sans équivoque: «C’est inacceptable!»

Fermée en 2005, l’urgence de l’hôpital de Caraquet a repris du service en 2012 après des mois de vives protestations au sein de la population.

Bien que le journal n’a pu faire confirmer les informations de CKLE, le Syndicat de la fonction publique du Nouveau-Brunswick a affirmé à l’Acadie Nouvelle avoir reçu une note faisant état d’une annonce imminente de la part du gouvernement provincial. Cette note précise en fait que l’annonce devrait avoir lieu aussi tôt que le 11 février prochain.

Cette annone inquiète le syndicat, qui craint de voir certains hôpitaux en milieu rural subir une restructuration majeure.

Bien qu’aucune autre information concrète n’est jointe à cette note, la nouvelle fait toutefois craindre le pire au sein de l’organisation.

«Ce que l’on entend de différentes sources dans le système face à cette annonce, c’est l’implantation de changements majeurs dans l’offre de services pour certains hôpitaux, et pas nécessairement des changements pour le mieux», exprime le représentant syndical, Ralph McBride.

Selon ce dernier, les hôpitaux de Caraquet, Tracadie et Saint-Louis-de-Kent seraient ciblés du côté francophone (Vitalité). Un nombre semblable le serait également du côté anglophone (Horizon).

De quelles sortes de restructurations s’agit-il? «À ce moment-ci, on ne les connaît pas encore, on n’est sûr de rien. Mais on pense fortement à des changements aux services d’urgence ainsi que pour l’offre d’autres services. On suspecte que le gouvernement (conservateur) veut poursuivre le plan qu’il avait en tête lors de leur dernier mandat au pouvoir», enchaîne M. McBride.

Ce dernier avoue que lui et ses confrères sont très préoccupés par cette note de service et les rumeurs qui l’accompagnent.

«C’est très inquiétant pour la population ainsi que pour les employés qui sont en première ligne de l’offre de soins au public», indique-t-il.