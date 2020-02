Comment intéresser les gens à la politique municipale?

Constatant un manque d’intérêt pour la politique municipale, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick fait le tour de la province pour inciter les gens à se porter candidats aux prochaines élections.

Avec sa tournée Penses-y 2020, l’AFMNB espère galvaniser ceux et celles qui songent à se lancer en politique active.

Selon son directeur général, Frédérick Dion, l’enjeu de l’intérêt public est de mise puisque 49 des 105 postes de maires du N.-B. ont été élus par acclamation en 2016.

Seulement 45% de la population avait exercé son droit de vote.

«Des élections par acclamation, ça peut être le signe de plusieurs choses. Des fois c’est parce que les gens sont satisfaits, des fois c’est parce qu’il y a un essoufflement et qu’il y a peu de gens qui veulent se présenter», explique le DG.

À la demande de l’AFMNB, Cyrille Simard, maire d’Edmundston, se rendra dans plusieurs municipalités de la province pour faire découvrir les rouages de ce palier de gouvernement qui est si près des gens, mais qu’ils connaissent si peu.

Il discutera des responsabilités des gouvernements municipaux, de la participation des femmes en politique municipale et des divers éléments d’une campagne électorale.

Il sera accompagné d’un représentant d’Élections NB qui présentera les étapes de mise en candidature et le processus qui attend les futurs élus avant l’élection du 11 mai.

Agir de différentes façons

Cyrille Simard tentera de convaincre les indécis de passer à l’action et de se lancer dans cet univers qu’il a appris à connaître pendant ses huit années à la mairie d’Edmundston.

«Les gens ne sont pas tout à fait au courant des responsabilités de la municipalité quand on regarde les trois niveaux de pouvoir. C’est normal, parce que les responsabilités du monde municipal ont beaucoup évolué ces derniers temps», dit le maire.

Il explique que les municipalités sont de plus en plus interpellées à agir de différentes façons sur leur territoire.

Elles ne s’occupent plus uniquement des questions d’eau et d’égouts, mais doivent maintenant s’attarder au développement économique de leur région, à l’immigration ainsi qu’à d’autres enjeux qui seraient normalement la responsabilité des autres paliers gouvernementaux.

«C’est un monde qui est souvent méconnu et sous-estimé. On peut faire beaucoup de changements dans le monde municipal. On peut faire des changements et voir des résultats beaucoup plus rapidement dans la communauté», fait valoir le maire.

Si M. Simard veut que plus de gens s’impliquent en politique municipale, c’est aussi parce qu’en principe, une pluralité d’idées et de points de vue permet de mieux gouverner.

«C’est bon de pouvoir regarder les enjeux sous différentes perspectives. Que ce soit des gens d’affaires, des gens du secteur communautaire, des gens qui ont travaillé dans le secteur public ou pas du tout, tout le monde qui a une bonne volonté et un sens de l’écoute peut faire partie d’un conseil municipal.»

Quelles qualités faut-il pour être un bon conseiller? Selon Cyrille Simard, il est essentiel de savoir écouter et de pouvoir communiquer facilement et clairement avec le reste du conseil, avec les gouvernements et avec la population. «Il faut parfois savoir vulgariser», dit-il.