Des citoyens de Saint-Simon inquiets du développement de la culture de l’huître

Des citoyens du DSL de Saint-Simon sont inquiets. Ils craignent que le développement de l’industrie de la culture de l’huître vienne détériorer «l’une des plus belles baies de la Péninsule acadienne».

Ils étaient une quinzaine, jeudi, rassemblés dans l’édifice paroissial pour discuter de cette situation qu’ils jugent préoccupante.

Ce n’est pas tant l’ostréiculture qui est le problème, puisque l’huître est un filtre naturel de l’eau. Ce sont plutôt les dommages collatéraux qu’une telle industrie amène avec elle. Avec, au premier plan, la présence de coliformes fécaux en quantité suffisante pour empêcher la pêche, la baignade et la cueillette de petits mollusques.

La culture de l’huître en surface attire de petits poissons qui, à leur tour, font le bonheur des cormorans. Leurs déjections polluent l’eau environnante et créent un risque pour la santé, d’où de récentes décisions du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches de fermer une bonne partie de la baie à toute activité de ramassage de mollusques.

«Ce n’est pas la baie de Fundy, mais nous avons l’une des plus belles baies de la Péninsule acadienne. Et nous voulons la conserver. On ne veut pas que notre baie soit envahie par des battures d’huîtres suspendues», a fait valoir Pierrette Duguay, dont l’engagement dans l’histoire de la baie et de la présence du corsaire Saint-Simon au 18e siècle est bien connu.

Plusieurs commentaires ont fait état de la beauté du secteur et de l’intrusion non désirée des instruments d’ostréiculture. Et ce, malgré le fait que le projet du producteur L’Étang Ruisseau Bar de Shippagan permettrait de créer jusqu’à 17 emplois, le syndrome du «pas dans ma cour» – ou, dans le cas présent, «pas dans ma baie» – est encore bien ancré dans la communauté de Saint-Simon.

Le gérant de l’entreprise intéressée, Marc André Mallet, a indiqué que la culture de l’huître se faisait déjà dans la partie nord de la baie, un secteur qui n’est pas touché par les fermetures du ministère. Leur intention est de mieux exploiter leurs battures existantes sur les lieux, a-t-il mentionné.

«C’est important d’assister à ce genre de rencontres, a-t-il évalué. Ça nous permet de répondre aux inquiétudes des gens et de corriger certains énoncés qui sont véhiculés. Nous voulons exploiter l’huître, mais en respectant la protection de l’environnement. Nous voulons aussi une baie saine et en santé. Nous sommes prêts à travailler avec la communauté parce que la baie de Saint-Simon, c’est aussi chez nous.»

Les citoyens semblaient également satisfaits de cette discussion ouverte, mais ils promettent de demeurer vigilants. Ils rappellent que cette baie a aussi une vocation archéologique et touristique très importante pour le DSL, deux éléments en danger si on laisse faire l’industrie.

«La baie de Saint-Simon, c’est bien plus qu’un centre d’interprétation du capitaine Saint-Simon. C’est le poumon et le coeur de notre communauté. Cette rencontre a été un pas en avant vers une collaboration avec l’entreprise et les citoyens», a exprimé Claudette Chiasson.