La grève est terminée à l’Université Mount Allison

C'est la deuxième fois en six ans qu'une grève est déclenchée à l'Université Mount Allison, qui compte environ 2100 étudiants. - Gracieuseté

L’Université Mount Allison et l’association professorale ont trouvé un terrain d’entente et ont mis fin à la grève qui durait depuis le 3 février. Les quelque 2100 étudiants seront de retour en classe le lundi 10 février.

La grève de six jours a été déclenchée à cause d’une impasse dans les négociations entre la Mount Allison Faculty Association (MAFA) et l’administration de l’université.

Les détails de l’entente de principe entre les deux parties demeurent confidentiels. Les employés de l’université touchés par les changements en seront avisés cette semaine, mais le public devra attendre un vote pour connaître les détails de l’entente.

«Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons établi une entente de principe pour les membres de facultés et les libraires à temps plein et à temps partiel. La grève est maintenant terminée», fait savoir Matthew Litvak, président de MAFA.

Les membres de l’association réclamaient des accommodements pour les travailleurs victimes d’un handicap, ainsi que des compensations et des bénéfices pour les membres à temps plein et à temps partiel.

Les membres de l’association avaient voté à 94% en faveur de mesures syndicales, y compris une grève, lors d’un vote informel en octobre.

Dans un communiqué de l’association facultaire avant la grève, Matthew Litvak expliquait que le nombre de professeurs et de bibliothécaires permanents était en déclin pendant les dix dernières années, et que l’Université avait souvent recours à des travailleurs à temps partiel pour combler les lacunes.

Environ 150 employés à temps plein et 60 à temps partiel sont entrés en grève le 3 février après le rejet de la dernière offre patronale de l’université par les négociateurs et dirigeants syndicaux.

C’est la deuxième fois en six ans qu’une grève se déclenche à l’Université Mount Allison. Au début de 2014, les professeurs avaient débrayé pendant trois semaines.