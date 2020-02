Un projet d’envergure dans la dernière zone non aménagée de Moncton

La Ville de Moncton planche depuis près de 17 ans sur un projet de quartier appelé Terrains de l’Avenir (Vision Lands) qui remplacerait une large zone boisée située entre l’autoroute Transcanadienne et le boulevard Wheeler. Son voeu n’a jamais été aussi près d’être exaucé.

Cordova Realty a annoncé cette semaine avoir fait l’acquisition d’une parcelle de 140 acres située entre la promenade Louis-J.-Robichaud, le futur boulevard Moncton et le boulevard Lady Ada. Le promoteur immobilier souhaite y bâtir un quartier nommé Mapleton Park Place.

Il serait principalement constitué d’immeubles d’habitation de six à huit étages, disposant d’un stationnement souterrain. Ces derniers comprendront des espaces commerciaux pour accueillir des bureaux, des commerces de détail ou des services de soins de santé. Une zone adjacente à la Transcanadienne sera réservée aux commerces en gros ou aux bureaux.

«Mapleton Park Place aura une rue principale avec de larges trottoirs et patios, bordée de magasins et de services au niveau de la rue. Elle sera reliée à un parc communautaire et des sentiers pour la marche ou le vélo», décrit l’entreprise, qui n’a pas voulu fournir un échéancier, ni répondre à nos questions.

S’il se concrétise, ce projet représenterait un bond en avant vers le développement des Terrains de l’Avenir, se félicite Bill Budd, directeur de la planification urbaine à la Ville de Moncton.

«Pour le moment, l’arrêté de zonage est assez restrictif dans cette zone. Il faudra que le conseil autorise plusieurs changements pour permettre à l’entreprise un développement résidentiel à haute densité pour un usage mixte, soit des immeubles d’habitations combinés à des espaces commerciaux.»

Un aperçu des futurs axes de circulation envisagés par la Ville de Moncton, qui relieront un jour le chemin Mapleton aux rues Morton et McLaughlin. – Gracieuseté Cordova Realty a fait l’acquisition d’une parcelle de terre de 140 acres à l’est du chemin Mapleton. – Gracieuseté

Ce secteur d’une superficie de 1400 acres (566 hectares) est la dernière zone vierge de développement à une distance raisonnable du centre-ville. Il est bordé à l’ouest par le chemin Mapleton, au sud par le boulevard Wheeler, à l’est par la rue McLaughlin et au nord par l’autoroute Transcanadienne.

«C’est un quartier qui pourrait être construit au cours des prochains 25 à 30 ans et accueillir jusqu’à 15 000 résidents. Il semble y avoir beaucoup d’intérêt en ce moment, s’attendre à beaucoup d’activité dans le coin au cours des prochaines années», s’avance Bill Budd.

«À Moncton, la plupart des zones, du centre-ville jusqu’aux nord-ouest sont aménagées. C’est le dernier grand territoire qui pourrait accueillir la croissance de la ville dans le futur.»

Son service entend désormais travailler sur une mise à jour du plan directeur d’urbanisme. Il réfléchit notamment au partage de coûts liés à la construction d’infrastructures comme les ponts et les routes, nécessaires au développement du secteur.

La promenade Louis-J.-Robichaud, au coin du chemin Mapleton et de l’allée Frampton, ne mesure actuellement que quelques mètres. À l’avenir, elle pourrait devenir une des grandes artères de Moncton et longer le boulevard Wheeler, au sud, jusqu’à la rue Crowley Farm et le campus de l’Université de Moncton.

Ce corridor sera construit au rythme des développements commerciaux et résidentiels.

«Pour le moment, on ne se donne pas d’échéancier», indique Bill Budd.

«On veut s’assurer de protéger certaines zone naturelles, les sentiers le long des cours d’eau, les superbes marécages…»

D’autres projets pourraient stimuler l’activité dans ce coin de Moncton. Une nouvelle école francophone de la maternelle à la huitième année devrait notamment sortir de terre et ouvrir dès 2021 sur la promenade Léopold F. Belliveau, près de l’école L’Odyssée.

JD Irving a été également demandé et obtenu la création d’une nouvelle rue, qui sera nommée boulevard Moncton, reliant le chemin Mapleton au terrain de l’entreprise Day & Ross. L’immeuble existant sera démoli pour laisser la place à un magasin Kent, tandis qu’un autre terminal Day & Ross sera construit dans la parc industriel Caledonia.