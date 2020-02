Fermeture de nuit des urgences: «On espère que Robert Gauvin sera là pour nous»

Les élus de la Ville de Caraquet sont prêts à se battre bec et ongle pour renverser la décision du ministère de la Santé d’ici à sa mise en place prévue le 11 mars.

Les conseillers et le maire Kevin Haché demandent une rencontre dans les plus brefs délais avec le premier ministre Blaine Higgs, le vice-premier ministre Robert Gauvin, le ministre de la Santé Hugh Flemming et Gilles Lanteigne, le PDG du Réseau de santé Vitalité.

Étant donné l’importance du dossier, le point a été amené au début de la réunion mensuelle de la Ville, lundi soir, devant une salle comble.

«Notre conseil a pris une position claire et sans équivoque. Aucune coupure ne sera acceptée», a martelé le maire, qui participera notamment à une téléconférence avec les autorités du Réseau Vitalité mardi matin où il apprendra officiellement les grandes lignes des intentions du gouvernement.

Le maire déplore que le gouvernement Higgs, quand il a mentionné qu’il ne fermerait pas l’hôpital de Caraquet, ait joué entre les lignes dans cet épineux dossier.

«On a encore un hôpital, on a encore une urgence. Mais le détail est que ce n’est plus une urgence 24 heures. Et on se bat pour garder cet acquis», a-t-il ajouté, tout en souhaitant obtenir l’appui du député-ministre Robert Gauvin peu après l’annonce de mardi.

«On a tous hâte de voir ce plan, mais on ne comprend pas que le gouvernement peut justifier cette fermeture de nuit. Prenez la tempête de vendredi, comment voulez-vous vous rendre à Tracadie dans de telles conditions? On a déjà un problème d’ambulances et là, on va leur demander d’aller encore plus loin et d’être moins disponibles. Ça ne fait aucun sens. Ça met la population en danger et les gens ont peur. Ma mère m’en a parlé et elle a peur. Mais j’étais déjà convaincu avant qu’elle m’en parle», soutient le maire de Caraquet, qui se sent quelque peu trahi par un parti qu’il a pourtant représenté aux élections provinciales de 2018.

«Je ne suis peut-être pas le député de Caraquet, mais je suis son maire. Et le gouvernement va voir de quel bois je me chauffe», a-t-il promis.

La conseillère municipale Marie-Soleil Landry a lancé un appel d’appui au député-ministre Robert Gauvin.

«M. Gauvin a dit haut et fort qu’il allait défendre les droits des francophones et des gens du Nord. Je lui lance un cri du coeur. Plus que jamais, la Péninsule acadienne a besoin de lui. On attend de ses nouvelles et on espère qu’il sera là pour nous, car on vit un problème majeur. On va le trouver, on va lui parler on on va lui dire les vraies choses. Ce n’est pas seulement Caraquet qui sera affecté. Tracadie n’a pas ce qu’il faut pour accueillir ces patients. Il faut prendre position rapidement», clame-t-elle.

Robert Gauvin n’a pas répondu à notre demande d’entrevue, lundi.