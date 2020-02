Fermeture des urgences la nuit: vives réactions dans Kent

Les députés du comté de Kent s’insurgent contre la possible fermeture de l’urgence de l’Hôpital Stella-Maris la nuit.

Lundi, le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau, a rencontré des membres du gouvernement pour leur faire part de ses inquiétudes.

Certaines parties de sa circonscription, dont la Première nation d’Elsipogtog, sont particulièrement vulnérables à une fermeture de ces services la nuit, rappelle-t-il. Les hôpitaux les plus proches, à Miramichi et à Moncton, sont à plus d’une heure de route.

«Spécifiquement à Elsipogtog, il y a des taux de suicide très élevés, des taux de dépendance aux drogues très élevés. Du jour au lendemain, ils deviennent la communauté la plus isolée du Nouveau-Brunswick», avertit le député.

Bon nombre de communautés qui se situent à mi-chemin entre les deux hôpitaux – Rexton, Richibucto, Saint-Louis, parmi tant d’autres – seront aussi vulnérables, selon lui.

M. Arseneau estime aussi que cette fermeture pourrait avoir des impacts néfastes sur d’autres services publics dans les régions rurales, comme la présence policière et la couverture des ambulances.

«Si la GRC répond à un appel au niveau de la santé mentale, au lieu d’emmener le patient à Sainte-Anne, ils doivent l’emmener à Moncton ou à Miramichi. Ça enlève un policier de la route, et on n’en a déjà pas beaucoup.»

Le député se demande aussi si le gouvernement a fait ses devoirs dans ce dossier.

«Peu importe ce qu’ils vont dire demain, je doute que les communautés aient été consultées. C’est une décision qui vient du top et qui est imposée au bas.»

Benoît Bourque, député de Kent-Sud, opine dans le même sens.

«C’est vraiment un endroit-clé d’un point de vue géographique», dit le député.

Il affirme qu’il a recueilli l’avis de professionnels de la santé qui préviennent que les accidents d’auto et les infarctus (crise cardiaque) surviennent plus souvent la nuit, alors que l’urgence de l’hôpital du coin serait fermée.

«On parle d’une question de vie ou de mort.»