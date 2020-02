Hôpital de Caraquet: le Comité Action H prêt à reprendre le flambeau

Huit ans après le rétablissement du service d’urgence à l’Hôpital de Caraquet, le Comité Action H est prêt à reprendre le flambeau face à de sérieuses rumeurs voulant que l’urgence sera fermée à la population la nuit.

Une conférence de presse a été convoquée lundi matin par Louise Blanchard, porte-parole du Comité Action H devant l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet. Plusieurs anciens militants du groupe y étaient, ainsi que des élus municipaux de Caraquet et de Bas-Caraquet. La députée provinciale de Caraquet, Isabelle Thériault et le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, se sont également déplacés pour appuyer la cause.

«On veut dire au gouvernement provincial qu’il ne peut pas se permettre de fermer l’urgence de Caraquet ni des autres hôpitaux. À Caraquet, il y a 12 lits en haut et ça nous prend un médecin la nuit», dit Louise Blanchard.

Six hôpitaux ruraux de la province seraient visés par de nouvelles mesures du gouvernement Higgs. Les salles d’urgence seraient fermées de minuit à 8h, mais on n’accepterait plus de nouveaux patients à compter de 22h. À Caraquet, entre autres, la fin des services d’urgence entraînerait également la fin de l’unité des soins actifs, puisqu’elle demande la présence de médecins 24 heures par jour. Le service de soins prolongés serait rétabli, comme cela a été le cas entre 2005 et 2012.

Les autres hôpitaux touchés par cette mesure seraient ceux de Grand-Sault, de Sainte-Anne-de-Kent, de Perth-Andover, de Sackville et de Sussex.

Une annonce du gouvernement provincial pourrait avoir lieu mardi.

Le Comité Action H est né il y a 15 ans après qu’une réforme majeure du gouvernement progressiste-conservateur de Bernard Lord a mené à une amputation de plusieurs services à Caraquet, dont l’urgence. Quelques années plus tard, le service d’urgence a été rétabli, toujours sous un gouvernement progressiste-conservateur.

Même si rien n’a encore été confirmé, le Comité Action H entend défendre le dossier, bec et ongles.

«C’est sur qu’on peut faire des manifestations, mais il faut prévoir d’autres sortes d’attaques. C’est sérieux et on sera sérieux dans notre bataille.»

Un début

Malgré de la neige abondante, le Dr Hubert Dupuis, président d’Égalité santé en français s’est également déplacé dans la Péninsule acadienne pour dénoncer la rumeur relatée par plusieurs sources.

«Je pense que c’est un début. Je pense que le gouvernement Higgs-Austin veut s’attaquer au système de santé francophone. La définition de la stupidité c’est de faire la même chose deux fois et de s’attendre à de nouveaux résultats. Ils ont fermé l’urgence en 2005, ils essaient de nouveau. Ça ne sera pas différent, vous allez gagner. Vous allez garder votre urgence ouverte», a-t-il lancé.

Il se demande pourquoi le gouvernement provincial ne s’en prend pas plutôt à les grands hôpitaux anglophones du sud de la province.

«Au Nouveau-Brunswick, l’argent n’est pas dans les petits hôpitaux, mais dans les gros hôpitaux. Si le gouvernement veut sauver de l’argent dans le système de santé, c’est le temps qu’il coupe dans les gros hôpitaux qui offrent des services en double et en triple. Qu’il laisse les petits hôpitaux tranquille.»

Aux yeux de la députée Isabelle Thériault, la fermeture de l’urgence la nuit pourrait avoir des répercussions sur toute la Péninsule acadienne.

«L’Hôpital de Tracadie n’est pas en mesure d’accueillir toutes ces urgences. Les gens sont inquiets. Il est prouvé que lorsqu’il faut voyager de plus longues distances pour avoir des soins que les gens consultent moins. Les cas de santé peuvent s’aggraver et ça finit par coûter plus cher. Chaque citoyen du Nouveau-Brunswick a le droit d’avoir accès à des soins de qualité, qu’il soit en milieu urbain ou rural.»

Pour Marie-Soleil Landry, maire-adjointe de la Ville de Caraquet, le service d’urgence est essentiel dans la région.

«On veut attirer de nouvelles familles et du développement économique. C’est impossible de le faire sans un service d’urgence. L’hôpital a toujours été notre priorité et on va mettre l’effort nécessaire pour dire que ce n’est pas acceptable.»