La valeur des permis de bâtir en hausse en décembre

La valeur totale des permis de bâtir délivrés par les municipalités canadiennes a augmenté de 7,4 % pour s’élever à 8,7 milliards $ en décembre, a indiqué lundi Statistique Canada.

La valeur des permis de bâtir a progressé dans cinq provinces, a précisé l’agence fédérale. Les gains les plus importants ont été affichés au Nouveau-Brunswick et au Québec, où ils ont été de 24,1 % et 15,8 % respectivement.

En revanche, de fortes baisses ont été relevées en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, où la valeur des permis a enregistré des reculs respectifs de 15,5 % et 26,5 %.

Pour l’année 2019, les municipalités ont délivré des permis de bâtir d’une valeur de 102,4 milliards $, en hausse de 2,6 % par rapport à 2018.