Les médecins de la Péninsule acadienne lancent un cri d’alarme

Les médecins de la Péninsule acadienne se disent «alarmés» et expriment de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité de la population face à l’annonce de la fermeture imminente du service d’urgence de l’hôpital de Caraquet entre 22h et 8h.

Le département de médecine familiale et d’urgence, comprenant des médecins de Caraquet, Shippagan, des îles Lamèque et Miscou et de Tracadie, a adopté à l’unanimité une position officielle à la suite d’une rencontre d’urgence, lundi soir.

Selon eux, cette coupure majeure entraînera automatiquement la fermeture des lits de soins actifs de l’hôpital de Caraquet. Cela aura inévitablement un impact majeur dans les trois hôpitaux de la Péninsule acadienne, a-t-on ajouté par voie de communiqué.

«Ces changements amèneront une diminution de la qualité des soins, des délais d’attente supplémentaires dans les urgences et des débordements records dans les corridors des hôpitaux», précisent les médecins concernés.

L’équipe médicale trouve déplorable que cette décision a été prise de façon unilatérale et qu’elle leur a été partagée à seulement 24 heures de l’annonce officielle, prévue mardi matin.

«L’équipe est alarmée qu’aucun plan concret n’est présenté pour faire face aux multiples obstacles majeurs engendrés par une réorganisation aussi importante», précise le regroupement.