Les palais de justice de Tracadie et de Caraquet dans la mire du gouvernement

Il n’y a pas que les urgences des hôpitaux en régions rurales qui sont dans la mire des compressions du gouvernement Higgs. L’Acadie Nouvelle a appris que le ministère de la Justice étudie la possibilité d’éliminer les trois cours provinciales satellites encore existantes. Deux sont deux dans la Péninsule acadienne – Tracadie et Caraquet – et l’autre est à Burton, près de Fredericton. Elles seraient annexées à des palais de justice comprenant une Cour du Banc de la Reine.

Plusieurs sources à qui le journal a parlé font état des mêmes rumeurs qui courent depuis quelques semaines.

Pour l’instant, le ministère de la Justice n’a ni confirmé ni infirmé l’information.

«Il demeure notre priorité d’offrir des services judiciaires de manière efficace et rentable. Nous révisons régulièrement nos services pour identifier les domaines à améliorer et les moyens de maximiser nos ressources», a répondu Paul Bradley, agent des communications pour le ministère.

«Nous entendons les mêmes rumeurs, a indiqué le directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Frédérick Dion. Il semblerait que le gouvernement veut éliminer les dernières cours provinciales qui ne sont pas rattachées à une Cour du Banc de la Reine. C’est dans les plans du gouvernement Higgs, mais on ne sait pas quand ce serait fait.»

L’Acadie Nouvelle a discuté avec plusieurs avocats de la Péninsule acadienne dans la journée de lundi et tous ont eu vent de ces rumeurs. Aucun n’a voulu commenter officiellement, par contre.

Le maire de Bertrand, Yvon Godin, a lui aussi eu connaissance de ces intentions.

«On a effectivement entendu dire que des cours provinciales allaient fermer. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Mais bien souvent, ces rumeurs s’avèrent fondées. Il y a quelque chose qui s’en vient, c’est certain», a-t-il indiqué.

«J’ai entendu les mêmes rumeurs, mais je ne suis pas capable de les confirmer», a commenté le député du Parti vert dans Kent-Nord, Kevin Arseneau.

La députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault, confirme aussi avoir entendu parler de cette possibilité.

«D’abord, on a entendu parler que Tracadie et Caraquet allaient fermer, puis seulement Tracadie. Ensuite, la ministre de la Justice Andrea Anderson-Mason a démenti toute coupure. C’est arrêté là pour l’instant, mais ça demeure très inquiétant. Le fonds pour le Nord, le centre naval, les laboratoires, les urgences, les cours de justice… Ouf!», a-t-elle soutenu.

Le député libéral de Tracadie, Keith Chiasson, est dans la même situation.

«J’ai entendu cette rumeur. Le monde juridique en parle, mais personne ne peut le confirmer officiellement. C’est très sérieux. Si c’est vrai, et je crois que ça l’est, ça veut dire qu’il n’y aura plus de palais de justice dans la Péninsule acadienne. Tout va se faire à partir de Bathurst», a-t-il déploré.

«Toute diminution de services soulève des inquiétudes, s’est interrogé M. Dion, de l’AFMNB. Et ce sont toujours les régions rurales qui écopent. Nous essayons de relancer les régions, mais personne ne nous aide et on rend la chose plus difficile encore.»

Bureaux satellites

Depuis une quinzaine d’années, Fredericton a fermé presque toutes les cours provinciales de justice qui n’étaient pas dans un même édifice qu’une Cour du Banc de la Reine.

Les satellites de Richibucto et de Shediac sont maintenant à Moncton, tout comme Blackville qui a été transféré à Miramichi ainsi que Saint-Quentin qui est rendu à Campbellton.

Les cours provinciales de Grand-Sault, de Grand Manan et de St. Stephen ont aussi connu le même sort.

Dans la Péninsule acadienne notamment, les bureaux de Shippagan et de Néguac ont été fermés, mais il reste encore ceux de Caraquet et de Tracadie. Cependant, la région ne possède pas les installations pour une Cour du Banc de la Reine.

Si le ministère de la Justice met ces rumeurs à exécution, les cours provinciales de Caraquet et de Tracadie seraient dorénavant entendues au palais de justice de Bathurst. Cela occasionnerait peut-être des coûts moindres en gestion pour Fredericton, mais cela impliquerait également que les clients de Shippagan et des îles de Lamèque et Miscou devraient rouler plus d’une heure pour se présenter à une cause.

Le Nouveau-Brunswick compte huit palais de justice où sont entendues les causes pour la Cour du Banc de la Reine. Ils sont à Edmundston, à Bathurst, à Campbellton, à Miramichi, à Moncton, à Fredericton, à Saint-Jean et à Woodstock.