Maltraitance envers les personnes âgées: un lourde réalité qu’il faut dénoncer

Bien qu’ils aient toujours existé, les cas de maltraitance envers les personnes âgées persistent. Depuis quelques années, la Table contre la violence Péninsule acadienne mène des actions pour que les aînés puissent reconnaître les signes d’intimidation dont ils peuvent être victimes – sans toujours le réaliser.

Dora Lanteigne, travailleuse sociale chez Services à la famille de la Péninsule et vice-présidente de l’organisme, connaît bien les signes. Elle les a récemment partagés avec un groupe d’environ 30 personnes réunies dans une salle communautaire à Inkerman.

Parfois, l’abus est physique, psychologique ou verbal, parfois il concerne des questions financières.

Pour prendre un exemple simple, mais fréquent, il arrive souvent de voir une personne aînée se faire prendre le bras de façon agressive par la personne qui l’accompagne.

«On voit ça souvent dans les hôpitaux, les pharmacies, au magasin… La personne va dire quelque chose comme, Avance, tu ne vas pas assez vite! C’est certain qu’une personne âgée ne peut avancer à 100 milles à l’heure. Il faut respecter ça. Quand on se fait serrer le bras, ça peut faire un bleu. C’est une forme de maltraitance», explique Dora Lanteigne.

Dans d’autres cas, l’abus tourne autour des finances. Par exemple, un enfant ou un proche qui met de la pression pour qu’ils lèguent des biens, comme une maison ou un terrain ou encore, un enfant ou un proche qui demande toujours de l’argent.

Ce genre de situation demeure assez courante, regrette Mme Lanteigne.

«Une fois, un homme de 82 ans est venu me voir. Il était vaillant, il faisait beaucoup de bénévolat dans la communauté. Sa fille et sa petite-fille le talonnaient pour de l’argent. Parfois, elles arrivaient au milieu d’une tempête ou tard le soir. Il leur donnait de l’argent, mais il ne savait pas comment faire pour que ça arrête. Je lui ai dit qu’il n’est pas obligé de répondre au téléphone où à la porte. Tant que tu leur donnes de l’argent, c’est comme si tu les encourages à consommer. Souvent, c’est le coeur du parent qui ne veut pas déplaire, mais en même temps, il y a de l’abus. Un mois plus tard, je l’ai recontacté. Il m’a dit que cette histoire était finie. Il ne donnait plus d’argent.»

Dora Lanteigne encourage tous ceux qui sont témoins de situations abusives de la dénoncer ou d’en faire part aux autorités.

«C’est un sujet lourd, mais ça existe. Il ne faut pas la nier.»

Pour sensibiliser le public à cette question, la Table contre la violence PA a notamment produit des napperons avec des renseignements et des ressources pour chercher de l’aide, qui ont été distribués à plusieurs endroits dans la Péninsule acadienne.