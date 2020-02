Meurtre à Nigadoo: une communauté ébranlée

Un homme âgé de 70 ans aurait été assassiné dans un édifice à logement, samedi, dans le village de Nigadoo. La petite communauté francophone est secouée. Plusieurs se souviennent de la victime comme un individu poli et reconnaissant.

La police régionale BNPP a arrêté, samedi, un homme et une femme en lien avec la mort de Gilles LeBlanc.

Lundi matin, Jessy Lagacé, âgé de 31 ans, et Natacha Roy, 20 ans, de Nigadoo, ont été formellement accusés de meurtre au deuxième degré et risquent d’être condamnés à l’emprisonnement à perpétuité s’ils sont reconnus coupables. Ils subiront une évaluation psychiatrique de 30 jours à Campbellton avant leur prochaine comparution, les 9 et 10 mars prochain.

En après-midi, au dépanneur Chez Boudreau de Nigadoo, Gisèle Bertin exprimait son choc.

«Je trouve ça bouleversant qu’un homme inoffensif puisse se faire tuer dans son propre appartement. Ça nous a vraiment surpris», a-t-elle confié.

Mme Bertin et son conjoint racontent qu’ils avaient noué une relation assez amicale avec la victime après avoir fait sa connaissance lorsque ce dernier faisait de l’auto-stop à l’intersection des rues principales et du Moulin à Nigadoo.

«Il allait toujours à l’église de Beresford pour la soupe populaire, donc on l’emmenait souvent», a-t-elle précisé.

«Au jour de l’An, nous l’avions même invité à la maison pour une fondue et parfois, mon conjoint lui amenait des plats préparés.»

On décrit M. LeBlanc comme un homme costaud, pesant presque 300 livres et mesurant environ six pieds.

Mme Bertin se souvient de lui comme une personne réservée, mais très gentille.

Elle est attristée de constater que sa vie se soit terminée dans des circonstances si dramatiques.

À l’église de Beresford, les bénévoles responsables de la soupe populaire sont aussi choqués par les événements de samedi.

Ginette Grondin, Suzanne Guitard et Noëlline Aubé se souviennent très bien de l’individu en question. Il s’agissait d’un visiteur régulier.

«C’est la manière qu’il est parti qui me dérange le plus», a expliqué Mme Grondin.

«Je suis passée devant sa maison en fin de semaine et j’ai aperçu des policiers. Je me suis dit: il est peut-être mort dans son sommeil ou quelque chose du genre. Lorsque je suis passée à nouveau, j’ai vu l’équipe d’experts médico-légaux et c’est là que j’ai compris. J’ai dit: non, ça ne se peut pas!»

Elle savait où M. LeBlanc habitait puisqu’elle le reconduisait aussi à l’occasion.

Elle affirme qu’il était toujours «très poli» en sa présence.

Mme Guitard a voulu raconter une anecdote qui s’est déroulée au dîner communautaire il y a quelque temps.

«Il prenait un café chaque jour, se souvient-elle. Mais ce jour-là, il m’a demandé d’en avoir un grand, donc je suis allée chercher la plus grande tasse que nous avons.»

Elle lui a versé un grand café chaud, comme demandé.

«Je lui ai donné et pour lui c’était comme si je venais de lui donner mille dollars. Il était tellement, tellement reconnaissant.»

Mme Guitard dit avoir peine à croire qu’un meurtre ait pu se produire dans un petit village comme Nigadoo, où «tout le monde se connaît.»

Au dépanneur Petro Canada, Debbie Pitre, une employée, a entendu des témoignages semblables.

«Ce matin, j’ai entendu plusieurs commentaires. La plupart des gens disent: “c’est terrible, c’est terrible”. C’est majoritairement ce que l’on entend.»

Du côté du Gym 344, Steve Doucet reconnaît que la situation a pu inquiéter des citoyens, dont certains de ses clients.

«C’est sûr que c’est inquiétant. On parle d’une personne âgée, en plus», a-t-il témoigné.

Gaston Savoie et Menville Boudreau, eux, ne connaissaient pas M. LeBlanc, mais avouent avoir été remués par la nouvelle, qui a fait grand bruit dimanche matin.

«Ma fille habite sur la rue du Moulin et elle m’a envoyé un texto dimanche matin pour me dire qu’il y avait eu un meurtre. Quand tu ne sais pas ce qui se passe, c’est inquiétant», a avancé M. Savoie.

M. Boudreau mentionne que la situation lui rappelle le drame survenu dans la même localité en 2001 lorsque Guy Doucet, un homme bien connu dans la région, avait été torturé et assassiné dans sa maison.

Le maire du village, Charles Doucet, rappelle cependant que ces événements, bien que tristes, restent isolés et que les gens n’ont rien à craindre.

«Nous demandons à la population de ne pas s’inquiéter», a-t-il écrit dans un communiqué de presse.

Le maire lève son chapeau à la BNPP, la police de ville de Bathurst et la GRC pour leur efficacité dans cette affaire.