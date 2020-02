Taxe sur l’hébergement: le maire de Tracadie préfère l’approche volontaire

La nouvelle taxe sur l’hébergement proposée par l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne ne fait pas l’unanimité à Tracadie. Certains élus, dont le maire Denis Losier, préconisent l’approche volontaire.

Lundi soir, le conseil municipal a procédé aux deux premières lectures de son arrêté sur la taxe d’hébergement touristique. Le vote a été approuvé par une faible majorité du conseil. Une troisième lecture aura lieu à une date ultérieure.

L’OTPA demande aux 14 municipalités de la Péninsule acadienne d’adopter une résolution afin de mettre en place une nouvelle taxe sur l’hébergement de 3,5% à compter du 1er avril.

L’objectif est de combler le manque à gagner créé par le retrait graduel du financement offert par le gouvernement provincial pour les stratégies de promotion. La facture serait reléguée aux visiteurs, mais les revenus générés par ce fonds seraient utilisés par l’OTPA pour le marketing et la promotion de la région. Les revenus potentiels pourraient s’élever à environ 200 000$.

À l’échelle de la Péninsule acadienne, ce dossier fait cependant l’objet de discorde chez certains propriétaires d’hébergements touristiques. Plusieurs craignent que la taxe va nuire à leur entreprise, en raison de la concurrence grandissante des plateformes de location de logements entre particuliers, comme Airbnb.

Avant de procéder aux premières lectures, Tracadie a sollicité l’avis de ces entrepreneurs. Quatre d’entre eux ont soumis un avis. Une majorité a exprimé des réserves. Pour cette raison, certains conseillers, dont Réaldine Robichaud et le maire Denis Losier, préconisent une approche volontaire, qui contrairement aux municipalités, serait semblable à ce qui serait mis en place dans les DSL de la Péninsule acadienne.

Le maire Losier hésite aussi à adopter une nouvelle taxe dont les revenus seraient gérés par une entité tierce, soit la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne et non par la Municipalité régionale de Tracadie.

«Un arrêté appartient à une municipalité pour gérer des services municipaux, alors pour quelle raison est-ce qu’on adopte un arrêté pour permettre à la CSR de venir percevoir des taxes dans notre municipalité? Si on adopte un arrêté, on doit pouvoir le gérer. Mon commentaire est simple. On va permettre aux entrepreneurs de mettre cette taxe en place sur une base volontaire», dit-il.

Le conseiller Jolain Doiron a tenu cependant à apporter une nuance.

«Bien qu’il ait des exceptions, la majorité des gens qui restent dans hébergements sont des touristes de l’extérieur. Si on veut avoir des touristes, il faut pouvoir aller les chercher. Le but de la taxe est de créer un fonds de roulement pour faire du marketing. Ce n’est pas une taxe qui va faire reculer le monde. S’il veut venir dans la Péninsule acadienne, il va la payer.»

Plusieurs régions de la province ont déjà mis en place une taxe sur l’hébergement, dont Moncton, Dieppe, Edmundston, Bathurst et Saint-Jean. Dans ces cas, elle est gérée par les municipalités.