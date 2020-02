Assurance-emploi: deux journées de formation en compagnie de Pierre Céré

Des membres du groupe Aide et soutien aux travailleuses et aux travailleurs des secteurs saisonniers ont eu droit à deux journées de formation en compagnie de Pierre Céré (à droite), porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses. - Acadie Nouvelle: David Caron

Au creux de l’hiver, des militants sont réunis à l’intérieur d’un hôtel de Caraquet depuis deux jours. Les discussions autour de la table sont passionnantes et constructives. Tous ont à cœur l’amélioration du programme de l’assurance-emploi.

Depuis le début des rencontres, ils écoutent attentivement les paroles de Pierre Céré, du Conseil national des chômeurs et des chômeuses, basé à Montréal.

L’organisme chapeaute une dizaine de groupes au Québec et, depuis peu, Aide et soutien aux travailleuses et aux travailleurs des secteurs saisonniers (ASTS), basé dans la Péninsule acadienne.

Son objectif est d’offrir de la formation aux militants d’ASTS.

«On donne de l’information sur la Loi sur l’assurance-emploi, les règlements, l’organisation des dossiers pour faciliter la défense des gens», dit Pierre Céré, qui vient également de publier le livre, Les pots cassés: une histoire de l’assurance-chômage.

Avec l’arrivée du prochain budget fédéral, prévu en mars, les militants attendent avec impatience les mesures que les libéraux de Justin Trudeau annonceront, s’il y a lieu, pour bonifier le programme d’assurance-emploi et soutenir les travailleurs saisonniers.

Durant la campagne électorale, les libéraux se sont engagés en ce sens. Ils promettent notamment de mettre en place un programme permanent pour permettre aux travailleurs saisonniers d’éviter, dans la mesure du possible, la période du trou noir.

«En 2018, à la suite de la campagne de pression menée dans l’est du Québec et la Péninsule acadienne, le gouvernement fédéral a commencé à bouger. Un projet pilote a été mis en vigueur. Il accorde cinq semaines supplémentaires de chômage pour combler une partie du trou noir. Il est en vigueur jusqu’au 30 mai 2020.»

Le CNC suggère d’améliorer ce programme en instaurant un critère unique d’admissibilité, soit d’accumuler 420 heures et 12 semaines de travail.

«Ça ne touche pas des millions de personnes et ça ne va pas coûter des centaines de millions de dollars. Quand on parle des régions avec des taux élevés de chômage, ce ne sont pas des régions près des grands centres urbains. Est-ce qu’on peut protéger ces gens? Ces gens tiennent leur communauté à bout de bras, est-ce qu’on peut les aider?»

Le CNC réclame aussi un prolongement de la période de prestations maladie de 15 à 50 semaines. Ottawa s’engage à augmenter la période à 26 semaines. Il s’agirait de la première prolongation depuis 1971.

«Tous les problèmes sont uniques»

Pour Fernand Thibodeau, porte-parole d’ASTS, la formation reçue cette semaine permettra d’aider un plus grand nombre de gens du Nouveau-Brunswick.

«Je reçois beaucoup d’appels de gens qui ont des problèmes avec leur assurance-emploi. Je dirais que ç’a doublé cette année par rapport aux années précédentes. J’ai parlé avec Pierre pour voir ce qu’on pourrait faire. Tous les problèmes sont uniques, ce n’est jamais la même chose.»

M. Thibodeau aimerait que le gouvernement fédéral mette en place une sorte de guichet unique où il serait possible d’obtenir des réponses aux questions.

«Il n’y a pas de ligne directe pour joindre les fonctionnaires et pour pouvoir discuter avec eux afin de voir comment on pourrait régler le problème en question. Quand quelqu’un appelle chez nous pour de l’aide, je sens que je cogne à plein de portes avec des cadenas. Il y a une grosse démarche à faire. Le gouvernement doit pouvoir nous aider. Pour nous, une personne qui reçoit son assurance-emploi, c’est une personne de moins qui doit tomber sur l’assistance sociale.»