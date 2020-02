Charles Bernard tentera un triplé à Balmoral

L’actuel maire de Balmoral et président du Forum des maires du Restigouche, Charles Bernard, a fait savoir qu’il tentera de remporter un troisième mandat consécutif.

Cette décision fait suite à une très longue réflexion admet d’ailleurs le principal intéressé.

«Au cours de mes deux mandats à la mairie du village de Balmoral, nous avons réalisé plusieurs projets et établi une solide planification stratégique et financière», estime le maire qui désire poursuivre dans cette voie.

Le village a notamment connu une croissance au cours des dix dernières années, dont une augmentation de son assiette fiscale de 40 millions, ce qui fait en sorte que la municipalité a dépassé le cap des 100 millions d’évaluations.

«Ce qui me retient, c’est d’assurer la continuité des projets entamés, les sentiers, l’installation de l’eau et les égouts dans la rue Marcoux, l’expansion des projets en cours au Centre communautaire et au champ d’épuration», ajoute M. Bernard, non sans prendre soin de saluer l’apport crucial de ses confrères conseillers ainsi que de l’équipe administrative de la municipalité.