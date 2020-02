Fermeture des urgences: une coalition provinciale francophone s’organise

Une coalition des communautés francophones touchées par la décision du ministère de la Santé de fermer trois urgences de nuit est en train de se former. Des discussions sont actuellement en cours entre les maires concernés.

Le maire de Richibucto, Roger Doiron, a parlé avec ses homologues de Caraquet, Kevin Haché, et de Grand-Sault, Marcel Deschênes, depuis le dévoilement des restructurations qui affectent les services des hôpitaux Stella-Maris à Saint-Anne-de-Kent, de l’Enfant-Jésus de Caraquet et de l’Hôpital général de Grand-Sault.

«Nous regardons comment nous pourrions nous organiser, a avoué M. Doiron. C’est encore au point embryonnaire. Ça va prendre quelqu’un qui va en assurer l’initiative. J’en ai parlé à Kevin et Marcel et ils sont d’accord. Ce sera intéressant de développer une stratégie commune, mais il faudra faire vite.»

La Commission des services régionaux de Kent tiendra une rencontre d’urgence sur cette réforme jeudi soir. Au même moment, la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne se rencontrera et le point sera amené à la table par le maire de Bertrand, Yvon Godin.

«Nous pouvons développer une stratégie pour chacune des régions touchées, mais nous pouvons aussi adopter une stratégie provinciale», a signifié le maire de Richibucto.

Dans le secteur de Grand-Sault, les communautés de Drummond, de Saint-Léonard et de Saint-André vont aussi écoper d’une urgence partielle à l’hôpital le plus proche. À Caraquet, on peut ajouter Bertrand, Bas-Caraquet, Maisonnette, Grande-Anse, Saint-Léolin et Paquetville. Dans Kent, outre Sainte-Anne, les municipalités de Saint-André, de Cocagne, de Bouctouche, de Richibucto, de Rexton et de Saint-Louis sont interpellées par les nouvelles conditions d’ouverture de l’urgence à Stella-Maris.

«Il n’y a pas de doute, c’est très sérieux. C’est une attaque en règle contre les régions rurales. Il y a d’autres endroits où trouver de l’argent que nos urgences. À Stella-Maris, nous avons eu 5600 visites de nuit en 2019, dont 2300 avec des codes urgents. Quand le Réseau Vitalité nous parle d’une moyenne de cinq patients par nuit, il calcule les six urgences touchées. Chez nous, c’est plus de 15 par nuit. On ne parle pas de la même chose. Personne ne va à l’urgence à 1h du matin pour s’amuser», fulmine Roger Doiron, qui craint que cette «réforme à la pièce» ne soit que le début de quelque chose de plus grand.

«On devrait le faire, a indiqué le maire de Caraquet, Kevin Haché. On sent un mouvement provincial pour garder intactes les urgences dans les hôpitaux en milieu rural.»

L’AFMNB veut une table de concertation gouvernement-communauté francophone

L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick s’est dite «sérieusement préoccupée» par les récents changements en santé.

Devant le constat qu’il existe un vide ne permettant pas d’établir un véritable dialogue entre le gouvernement Higgs et les régions rurales francophones, elle demande au ministère de la Santé la création d’une table de concertation gouvernement-communauté francophone.

«Que ce soit pour le transfert du Centre de santé mentale pour les jeunes de Campbellton vers le sud de la province, l’abolition du système de numéros de facturation des médecins, la centralisation des laboratoires médicaux, les défis au niveau du service des ambulances et la toute dernière décision de fermer partiellement les urgences de trois hôpitaux, nous sommes toujours mis devant le fait accompli et nous n’avons jamais l’occasion d’exprimer nos préoccupations en amont ou de participer à la recherche de solutions. Il est grand temps de créer un lieu officiel où les représentants de la santé et les élus municipaux de différentes régions de la communauté acadienne et francophone du N.-B. pourront faire entendre leur voix et influencer la prise de décision au ministère de la Santé ou encore au Réseau Vitalité», a déclaré le maire d’Atholville et président de l’AFMNB, Michel Soucy, par voie de communiqué.

Pour l’AFMNB, cette table de concertation gouvernement-communauté francophone devient un mécanisme essentiel pour s’assurer de la représentation des intérêts des régions qui subissent depuis plusieurs années les contrecoups des multiples coupures ou efforts de centralisation et de rationalisation dans le domaine de la santé.

«Sans être opposée à tout changement et comprenant l’importance d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système de santé, et ce, en tenant compte des défis grandissants au niveau de la main d’œuvre, l’AFMNB souhaite cependant que chacune des décisions prises individuellement soit abordée dans un spectre plus large. Cette table devra permettre l’établissement d’un dialogue constructif et éclairé afin de discuter des enjeux de fond pour mener à une prise de décisions, souhaitons-le, qui tiendra compte des réalités et des aspirations des communautés», a continué M. Soucy.