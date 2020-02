Kedgwick: une course à la mairie qui risque de provoquer des flammèches

L’actuelle mairesse de Kedgwick, Janice Savoie, confirme qu’elle se portera à nouveau candidate à la barre de la communauté rurale lors des élections municipales du mois de mai. Mais elle ne sera pas seule en lice. Elle connaît d’ailleurs très bien son adversaire.

L’ex-conseiller municipal Éric Gagnon entend en effet déloger l’actuelle mairesse.

Élu en 2016, ce dernier a abandonné le navire six mois à peine après avoir remporté son élection.

Il avait alors évoqué la présence d’une atmosphère malsaine au sein du conseil, situation qu’il imputait en grande partie à l’attitude de la mairesse Savoie. En tout, trois conseillers finiront par claquer la porte du conseil lors de ce mandat.

«Je regarde ce qui s’est fait dans le village au cours des quatre dernières années, et surtout j’écoute la population. Les gens sont mécontents, ils veulent du changement. Ils veulent que ça bouge, ils veulent de la transparence. Et ce n’est pas ce que l’on a actuellement», estime le candidat à la mairie.

Celui-ci dit vouloir défendre les dossiers de sa municipalité, faire en sorte que celle-ci soit plus présente dans le Restigouche, et ce, pour les bonnes raisons, disant vouloir miser sur la coopération avec les communautés environnantes plutôt que la confrontation. Il veut également travailler à développer l’immigration dans la communauté et poursuivre le développement des deux lacs.

«Il y a un potentiel incroyable dans ce secteur et, malheureusement, il demeure sous-exploité», estime ce dernier.

Du côté de la mairesse-sortante, elle a été rendue sa décision publique en début de semaine. Après avoir défait le vétéran de la politique en 2016, Jean-Paul Savoie, celle-ci se dit prête pour un second mandat.

«C’est très gratifiant de faire avancer sa communauté de la sorte. On a accompli de très belles choses et il en reste encore à faire, c’est pourquoi je veux être là pour continuer», exprime-t-elle.

Celle-ci est notamment fière d’avoir réglé la question du nouveau réservoir d’eau potable et la finalisation du dossier du Camp Canak. Ce qui lui reste à accomplir?

«On a du travail à faire pour améliorer la rue Notre-Dame, ça, c’est certain. L’économie est aussi un dossier important, en ce sens que l’on doit travailler à encourager les entrepreneurs à venir investir ici. Et ça va prendre également la construction de loyers. C’est un enjeu qui revient constamment sur la table», dit-elle.

La perspective de croiser le fer avec son ancien conseiller démissionnaire ne l’effraye par ailleurs guère

«On est dans une démocratie, il a tout à fait le droit de se présenter contre moi et de là, ce sera à la population de faire son choix. Il (Éric Gagnon) a par contre l’air de faire une histoire personnelle, mais je n’entre pas là-dedans. Moi je quitte la tête haute, avec un bilan que j’estime être très positif. Avec le conseil, on a abattu beaucoup de travail au cours des quatre dernières années et c’est le message que j’entends transmettre à ma population», indique Mme Savoie.