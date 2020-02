Le système de santé va «mieux respirer», croit le PDG de Vitalité

Les changements annoncés mardi permettront au système de santé de «mieux respirer», image le PDG du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne. Et surtout, il est persuadé qu’on n’aura pas à revivre les désormais tristes événements de 2005 dans la Péninsule acadienne, lorsque le gouvernement de Bernard Lord avait fermé l’urgence et enlevé le statut d’hôpital à Caraquet.

«C’est un contexte totalement différent, a attesté le patron de Vitalité. Nous n’avons jamais songé à fermer des urgences. Absolument pas. Mais je comprends la réaction des gens. Nous avons tous la mémoire longue et ça ramène des émotions vives. Nous voyons aussi la mobilisation qui s’organise. Mais nous ne sommes pas dans un processus où nous coupons. Et ça, je crois que les gens n’ont pas encore fait la différence. Il faut leur faire comprendre.»

La solution est donc de communiquer le mieux possible les nouvelles directives. M. Lanteigne se dit prêt à rencontrer les communautés, même s’il admet que depuis les fuites du week-end, on est en mode rattrapage un peu…

Le retrait des urgences de nuit dans trois hôpitaux ruraux francophones enlèvera aussi beaucoup de pression sur le personnel médical et infirmier grâce à la libération de 356 heures de travail, a-t-il confié.

Selon M. Lanteigne, cela protégera les services d’urgence et améliorera les services de jour où le volume de patients est plus élevé avec, en prime, la nouvelle disponibilité des médecins et les infirmières qui travaillaient normalement de nuit. Et aucun des établissements affectés ne perd son statut d’hôpital, insiste-t-il.

À travers une panoplie de statistiques et d’études sur lesquelles les deux régies ont basé leurs récentes décisions, le PDG de Vitalité a également justifié pourquoi on n’a pas préféré des fermetures temporaires à des moments clés de l’année.

«Nous aurions eu de plus en plus d’interruption de services, juge-t-il. Ça dérange davantage la population. Nous allions de surprises en surprises avec l’ancien système. Maintenant, nous assurerons des services plus sécuritaires. Et en ayant de tels services, nous croyons que cela va faciliter le recrutement et la rétention.»

Certes, ce combat ne semble pas gagné d’avance pour M. Lanteigne auprès des communautés touchées. Mais il est persuadé que personne ne veut faire un retour vers le futur d’il y a 15 ans.