Recyclage: Campbellton achètera des bacs supplémentaires

Les propriétaires de maisons à Campbellton comprenant des logements ou un commerce à domicile pourront également recevoir gratuitement leur bac afin de prendre part au programme de recyclage.

Campbellton vient à peine d’embrasser le recyclage à domicile que la mesure est déjà l’objet de critiques. Celles-ci viennent en grande partie de résidents qui auraient aimé adhérer au programme, mais qui se sont vus refuser un bac par la Ville.

Initialement, le conseil municipal a retardé d’un peu plus d’une année son adhésion au programme régional de recyclage à domicile sur faute de fonds pour doter ses citoyens de bac. Toutefois, la réception d’un don anonyme de 80 000$ a accéléré le «virage vert». Il aura notamment permis – grâce aussi à une contribution de la Ville – de faire l’achat d’environ 1800 bacs. Il s’agit de la moitié de la quantité nécessaire pour tous les usagers, mais le bon nombre pour les résidences unifamiliales. Ceux qui n’ont pas reçu de bac ont par contre l’option d’en faire eux-mêmes l’achat pour adhérer au programme.

Mais voilà, certains se sont sentis lésés par cette mesure.

C’est le cas des propriétaires qui résident dans leur maison et déclarent louer un logement ou une chambre. Idem pour les propriétaires qui ont un petit commerce chez eux. Dans les deux cas, ces propriétaires se sont dits déçus de ne pouvoir recevoir un bac au même titre que ceux de maisons unifamiliales standard puisqu’ils occupent également leur propriété.

Lundi soir, les membres du conseil ont débattu de la question. Ceux-ci ont admis que les plaignants avaient de bons arguments.

«En aucun temps, nous, comme conseil, n’avons voulu discriminer une partie de notre population. L’objectif est que tout le monde puisse participer au programme et recevoir un bac. Le défi demeure toutefois d’atteindre cet objectif dans un cadre budgétaire restreint. On a donc débuté avec ce qui était à notre portée puisque la population désirait que nous nous engagions rapidement dans cette voie», a tenu à préciser le président du comité des finances, Gilbert Cyr.

À la fin de la rencontre, le conseil a consenti à étendre légèrement son programme.

«On s’est rendu compte qu’il y avait des petits pépins dans notre approche et on a décidé d’y remédier afin d’être le plus juste possible envers les propriétaires», explique la mairesse, Stéphanie Anglehart-Paulin.

Du coup, de nouveaux bacs seront achetés. En tout, on estime à approximativement 115 le nombre de résidences qui cadre avec cette nouvelle approche. Pour être admissible, la limite de logements pour un propriétaire habitant sa propre propriété a été fixée à six par le conseil. Les propriétaires ayant un petit commerce à la maison seront également admissibles. La mesure aura certes un impact sur les finances de la Ville, soit environ 10 000$.

À noter que les citoyens visés devront toutefois être patients. La décision du conseil doit d’abord être entérinée officiellement lors d’une réunion publique (donc d’ici un mois) et la commande/livraison des bacs pourrait prendre jusqu’à huit semaines.

Retour du bac communautaire

Une autre mesure a également été adoptée lundi soir, soit le retour d’au moins un des deux énormes conteneurs à recyclage communautaires qui étaient installés dans la ville préalablement à l’implantation du recyclage à domicile.

Ceux-ci ont été retirés depuis, ne laissant aucune option pour les citoyens qui n’ont pas accès au recyclage à domicile. C’est le cas, entre autres, des personnes qui demeurent dans les immeubles à logements.

«On sait que beaucoup de gens utilisaient les conteneurs, qu’ils avaient pris l’habitude de recycler. Et maintenant qu’ils ne sont plus, ces gens sont pris au dépourvu, ils ne veulent pas revenir en arrière et jeter leurs matières recyclables à la poubelle. On va donc garder cette porte ouverte pour eux», souligne la mairesse.

Contrairement à l’achat des bacs, le retour du conteneur communautaire pourrait s’effectuer beaucoup plus rapidement, probablement dès la semaine prochaine ou la suivante.

Cette mesure est plus difficilement quantifiable au point de vue monétaire puisque la Ville ignore qu’elle sera le tonnage de matière qui se retrouvera dans ce conteneur et la fréquence de ramassage. On s’attend toutefois à ce que la facture puisse atteindre là aussi environ 10 000$ (annuellement).