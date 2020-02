Robert Gauvin critique la position de son gouvernement

Robert Gauvin est conscient qu’il met sa tête sur la bûche en s’opposant à la position de son gouvernement dans le dossier de la fermeture de six salles d’urgence la nuit.

L’homme le plus recherché en Acadie depuis 48 heures avoue d’entrée de jeu avoir connu de meilleures journées.

Les yeux de toutes les communautés touchées par ces changements au système de santé étaient tournés vers le député de Shippagan-Lamèque-Miscou et vice-premier ministre du N.-B. Plusieurs intervenants ont demandé publiquement son intervention dans ce dossier, alors que d’autres ont émis des doutes sur son réel pouvoir au sein du cabinet Higgs.

Allait-il suivre la ligne de son parti? Allait-il prendre la part des citoyens?

Il a choisi le côté des citoyens et il est prêt à en accepter les conséquences, assure-t-il.

«Je suis un gars de coeur et j’y vais avec mon coeur», a-t-il déclaré dans une courte entrevue à l’Acadie Nouvelle, en début de soirée.

M. Gauvin affirme s’être opposé à cette décision devant ses collègues ministres, une position qui va à l’encontre de la tradition parlementaire. Quant à savoir ce qu’il adviendra de ses fonctions, il soutient n’avoir aucun pouvoir là-dessus.

«Jusqu’à preuve du contraire, je demeure vice-premier ministre du N.-B. et ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et ministre responsable du Sport et de la Francophonie. Je n’ai pas l’intention de laisser mon poste, je suis là pour me battre. Le premier ministre ne peut pas décider si je suis député, mais il peut décider si je reste ministre ou pas. Je ne pense pas que ça va aller jusque là, mais je ne sais pas», a-t-il continué, en précisant qu’il ne s’était pas fait taper sur les doigts jusqu’à maintenant.

Depuis les fuites du week-end, la pression était forte sur ses épaules, étant donné qu’il est la seule voix francophone et acadienne au sein du gouvernement.

«Ça fait deux ans que je vis cette pression, a-t-il ajusté. Depuis que j’ai décidé de me lancer en politique, tous mes gestes sont scrutés à la loupe. Je suis aussi une cible. Ce n’est pas toujours facile, mais cela n’a jamais influencé mes décisions. Je suis responsable des décisions que je prends et je n’ai aucune idée de ce qui m’attend. Je mets ma tête sur la bûche. Est-ce que ça va déplaire à mes collègues? On verra.»