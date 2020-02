Une ado de Riverview portée disparue

La GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver une adolescente de 14 ans, de Riverview, qui est portée disparue.

Emily Mullen a été vue pour la dernière fois le 10 février, vers 19 h, près du parc du Centenaire, à Moncton. Sa disparition a été signalée à la police en fin de soirée. Des policiers ont suivi certaines pistes, mais n’ont toujours pas réussi à la retrouver.

Emily Mullen mesure 162 cm (5 pi 4 po) et pèse environ 45 kilos (99 livres). Elle a les cheveux blonds, longs, et les yeux bleus. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un chandail orange, un jean noir, une tuque noire de marque Carhartt et des chaussures de sport blanches de marque Vans.

Quiconque a des renseignements sur l’endroit où elle pourrait se trouver est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.