Urgences: concert de critiques dans la région de Grand-Sault

La fermeture en mars de la salle d’urgence de l’Hôpital général de Grand-Sault entre minuit et 8h a suscité un tollé de protestations dès l’annonce effectuée mardi matin par le gouvernement de Blaine Higgs.

Le Comité communautaire de la santé de l’Hôpital général de Grand-Sault a repris du service cette semaine et entend contester la mesure et mobiliser la population, les organismes et les élus de la région de la pomme de terre.

Le regroupement tenait d’ailleurs une rencontre officielle mardi soir afin de mettre en place un plan d’action visant à contrer la mesure gouvernementale qui semble fort mal accueillie dans la région.

«Des décisions doivent être prises c’est certain. C’est une tempête qui n’était pas prévue et qui passe bien mal ici», a affirmé Guildo Godbout, l’un des responsables du comité, tout juste avant la tenue de la rencontre.

«Il va y avoir des réactions à cette décision que l’on peine à croire. Notre service d’urgence est nécessaire durant 24 heures et les mesures d’améliorations annoncées mardi ne sont là que pour calmer la tempête», estime le responsable du Comité communautaire de la santé de l’Hôpital général de Grand-Sault.

Des représentants des quatre municipalités de la région, soit Grand-Sault, Saint-Léonard, Saint-André et Drummond devaient également prendre part à la réunion.

Ces dernières n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir à l’annonce de la fermeture durant la nuit du service d’urgence de six hôpitaux de la province.

«Si des accidents de la route, au hockey, à l’aréna ou au travail à la scierie Grande-Rivière arrivent, les personnes blessées peuvent être transportées à l’urgence de Grand-Sault en 15 minutes environ. Ces mêmes personnes blessées devront parcourir environ le double pour se rendre à Edmundston. Deux fois plus de distance et de temps pourrait faire la différence entre la vie et la mort», a affirmé Carmel St-Amand, le maire de Saint-Léonard tout en qualifiant la décision du gouvernement d’inacceptable et d’irresponsable.

Le maire de Saint-André estime pour sa part que le réseau Vitalité et le gouvernement provincial cherchent à faire des économies aux dépens des services essentiels dans les milieux ruraux.

«Il n’est pas acceptable d’exiger à la population de se promener une heure pour avoir ce service, lorsque parfois nous parlons de quelques minutes pour survivre ou non», juge Marcel Levesque.

Le maire de Drummond s’est aussi joint à ce concert de critiques à l’endroit du gouvernement.

«C’est une nouvelle qui déçoit et qui surprend, aucun signe ne nous laissait croire à une telle décision qui va compliquer le travail des ambulanciers qui est déjà fragile», a souligné France Roussel.

Avec ses homologues des autres municipalités de la région, ce dernier a eu l’occasion de converser un instant mardi matin avec Gilles Lanteigne, le PDG du Réseau de santé Vitalité.

«Il nous a expliqué qu’une réorganisation des services était nécessaire… Disons que nous aurions aimé avoir cette discussion avec lui la semaine dernière et non pas apprendre la nouvelle de ces fermetures par les médias au cours de la fin de semaine», a affirmé France Roussel.