Urgences fermées la nuit: la Société médicale préoccupée

La Société médicale du N.-B. promet de suivre de près les conséquences des annonces du ministère de la Santé. Elle veut comprendre les effets que la fermeture de six services d’urgence en milieu rural pendant la nuit pourrait avoir sur les soins aux patients.

«La Société médicale espère que les hôpitaux voisins qui recevront davantage de patients seront adéquatement soutenus par des ressources supplémentaires et que la capacité des ambulances sera augmentée pendant les périodes de pointe. Nous suivrons de près la situation et nous écouterons les médecins de nos services d’urgence pour nous assurer que ces modifications reflètent les besoins futurs de notre système de santé et que la sécurité des patients n’est pas compromise», a laissé savoir son président Dr Chris Goodyear.

La Société médicale du Nouveau-Brunswick reconnaît que la conception du système de santé de la province doit évoluer et être modernisée pour refléter les besoins actuels et futurs de la population. Les répercussions des modifications importantes qui sont apportées à notre système de santé sont toujours une source de préoccupation pour les médecins, a assuré Dr Goodyear.

Par ailleurs, l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) soutient l’engagement du gouvernement d’ajouter 32 infirmières praticiennes pour améliorer l’accès aux soins de santé pour des milliers de patients qui attendent de trouver un fournisseur de soins de santé primaires.

«La plupart des postes d’infirmières praticiennes seront créés dans les centres de santé communautaires ayant une équipe de professionnels de la santé, incluant des infirmières immatriculées, qui est accessible en dehors des heures ouvrables normales», a laissé entendre la présidente Maureen Wallace.

L’AIINB considère que la sécurité des patients est primordiale quand l’urgence suscite des inquiétudes. Elle ajoute que les fermetures d’urgence s’expliquent par une insuffisance de ressources humaines en santé dans le système et exigeront que toutes les parties prenantes fassent preuve d’innovation en prestation des soins de santé.

«La fermeture d’une urgence devrait donner lieu à une redistribution de personnel infirmier, de médecins et d’autres fournisseurs de soins de santé vers les centres où l’on a le plus besoin d’eux, poursuit Mme Wallace. Au regard des modifications proposées, nous avons obtenu l’assurance du gouvernement que les patients qui ont besoin de soins palliatifs de qualité resteront dans leur communauté. L’AIINB reconnaît que les fermetures de certains services d’urgence se traduiront par d’importants changements et défis pour certains fournisseurs de soins de santé.»