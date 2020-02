Dalhousie: incendie suspect dans un garage gouvernemental

Un édifice du ministère des Transports situé à Dalhousie a été la proie des flammes vers 2h30 dans la nuit de mardi à mercredi.

Les pompiers d’Eel River Dundee ont été les premiers à être dépêchés sur les lieux en raison de leur proximité, l’endroit étant situé tout juste à l’entrée du village, sur la frontière avec la municipalité voisine.

Les pompiers de Dalhousie sont arrivés peu de temps après en renfort. Toutefois, en raison de l’intensité du brasier, ceux-ci n’ont pu sauver ni l’édifice ni la machinerie lourde qui se trouvait à l’intérieur.

«À notre arrivée, les flammes étaient déjà très intenses. On entendait de petites explosions ici et là dans la bâtisse, probablement en raison de la présence de carburant et autres produits inflammables puisqu’il s’agissait d’un garage. Il n’y avait rien à faire pour sauver le bâtiment donc, pour éviter que l’incendie ne se propage – et par souci de sécurité, car il y avait un réservoir d’huile non loin –, on a eu recours à une pelle mécanique pour jeter la structure au sol et contenir l’incendie», explique le chef de la brigade des incendies de Dalhousie, Herby Hickey.

Les pompiers ont néanmoins eu le temps de déplacer deux autobus qui étaient stationnés à proximité des flammes.

Le prévôt des incendies s’est rendu sur place en fin de matinée. Toujours à la recherche des causes exactes du brasier, il a néanmoins fait savoir aux forces de l’ordre que l’incendie lui semblait suspect.

Il s’agit du coup d’un autre incendie suspect à survenir dans ce secteur du Restigouche-Est. En 2019, plusieurs commerces ainsi qu’un camion à ordures avaient croulé sous les flammes. Plusieurs de ces incendies avaient été jugés suspects.

Le garage du ministère des Transports à Dalhousie a été la proie des flammes mercredi. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Contacté au sujet du brasier, le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, s’est dit particulièrement inquiet de l’avenir du garage du ministère des Transports sur son territoire.

«Il y a quelques années, le gouvernement provincial a rapatrié l’entretien et la mécanique à leur autre emplacement régional, à Tide Head. Il n’y avait donc déjà plus beaucoup d’activité à celui de Dalhousie, si ce n’est qu’il servait pour l’entreposage des véhicules et pour permettre aux employés de se reposer. Je ne sais donc pas ce qui va advenir, s’ils vont reconstruire ou pas. Personnellement, j’espère qu’il rebâtiront, car on a besoin de déneigeuses à proximité», exprime-t-il.

Ce qui le préoccupe davantage d’ailleurs, c’est justement que l’on retrouvait dans le bâtiment incendié deux déneigeuses, un camion demie-tonne et une tractopelle.

«Le ministère des Transports se retrouve avec deux déneigeuses en moins pour notre secteur, ce n’est donc pas de bonnes nouvelles pour nos routes. Est-ce qu’on va avoir de nouvelles déneigeuses? Est-ce qu’on va contracter des sous-traitants du secteur privé? Je ne sais pas, mais j’espère vivement que quelque chose sera fait rapidement, car on est en plein cœur de l’hiver et qu’il reste encore des tempêtes à venir. Déjà qu’on trouvait que le ministère ne déneige pas suffisamment, s’il faut en plus qu’on ait deux engins de moins sur nos routes, ça va être terrible», estime-t-il.

Une demande médiatique a été logée au ministère des Transports afin de connaître ses intentions pour pallier la perte des deux déneigeuses. Au moment d’écrire ces lignes, nos efforts étaient restés vains.