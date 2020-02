Un week-end festif sous le signe de l’hiver à Bathurst

La Ville de Bathurst et le CCNB, Campus de Bathurst, lancent un nouveau festival d’hiver. Celui-ci aura lieu du 14 au 17 février, soit pendant le long week-end du jour de la famille.

Le premier FestHiver offre une programmation axée sur diverses activités familiales, dont un party de patinage, des séances de nage publique, un spectacle de magie et un rallye en raquette.

Certains événements socioculturels sont aussi à l’agenda. On parle, entre autres, d’une soirée Karaoké, de soirées musicales et d’un match d’improvisation.

Dimanche matin, les participants pourront également faire la location de vélo à pneus surdimensionnés (fat bike) gratuitement.

Au collège, plus tard en soirée, une fête de glissade devrait avoir lieu. Dans un communiqué de presse émis plus tôt cette semaine, les responsables précisent que des «tubes» pour glisser seront offerts sur place, en plus de la tire d’érable sur neige.

«En collaborant avec plusieurs partenaires communautaires, nous avons eu l’occasion de mettre de l’emphase sur plusieurs activités qui préconisent la famille, les amis, le mieux-être, le divertissement et la culture», a mentionné Suzy Noël, coordonnatrice à la Vie étudiante au CCNB.

«Des commerces, organismes communautaires et groupes d’activité locaux se sont joints à nous pour présenter de belles activités (…)»

Parmi les entreprises locales qui participent au festival, on peut apercevoir dans le calendrier d’activités le Bar Espresso Kaffeine. Ce dernier présente un “Thé d’Honneur pour Princes et Princesses», dimanche après-midi.

Le FestHiver coïncide également avec le carnaval d’hiver Ours des Neiges, cette année.

Ce dernier se déroulera au parc Coronation, samedi, et prévoit une panoplie d’activités extérieures, dont des promenades en traîneau tiré par des chevaux, du hockey-bottine, des sorties en raquettes et du golf sur neige.