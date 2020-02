Les commerces et foyers sont à la veille de manquer de propane

Les entreprises et les foyers du Canada atlantique sont à quelques jours de manquer de propane à la suite des manifestations anti-pipelines qui ont coupé les liaisons ferroviaires à travers le Canada.

Ian Wilson, président de Wilson Fuel, basé à Halifax, a déclaré que son entreprise rationnait le propane en remplissant partiellement les réservoirs des clients. «Si nous venions de remplir le réservoir de tout le monde, nous envisagerions des pannes aujourd’hui», a-t-il déclaré dans une interview vendredi.

«Ce n’est pas seulement un inconvénient. Ceci est un sérieux problème. Et lorsque vous parlez de ce que les gens utilisent pour chauffer pendant un hiver canadien, c’est un problème de santé et de sécurité publiques.»

Greg McCamus, président de Supérieur Propane, basé en Ontario, a déclaré que le Canada atlantique et le Québec demeurent très dépendants des services ferroviaires pour maintenir l’approvisionnement en propane.

«Nous ne voulons pas créer de panique avec les gens … mais cela évoluera assez rapidement lorsque la logistique et l’approvisionnement seront désynchronisés», a déclaré M. McCamus, dont la société exploite le plus grand réseau de distribution de propane au Canada. Il affirme que les fournisseurs tentent d’obtenir leurs approvisionnements en utilisant des camions, mais le parc de véhicules spécialisés utilisés pour cette tâche est déjà à pleine capacité.

«Personne ne dispose d’un tas de remorques transportant du propane au cas où quelque chose comme cela se produirait», a-t-il déclaré. «C’est une situation très grave. Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures pour aider à résoudre la situation.»

Des camions au propane sont expédiés à Sarnia, en Ontario, où se trouve le plus grand terminal de propane de l’est du Canada. Mais il y a déjà des retards, obligeant les chauffeurs de camion à attendre jusqu’à huit heures pour se charger. Des camions sont également envoyés dans deux raffineries de Montréal, où les attentes ne sont pas aussi longues. Bien qu’il soit vrai qu’il existe des raffineries qui produisent du propane à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, et à Come By Chance, aux États-Unis, ces installations ne peuvent pas répondre à la demande de la région.

Jeudi dernier, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a entamé une fermeture progressive dans l’Est du Canada, tandis que Via Rail a annulé tous les services sur les voies du CN au Canada. Les barrages ferroviaires ont commencé la semaine dernière après que la GRC en Colombie-Britannique a imposé une injonction contre les chefs héréditaires de la Première nation Wet’suwet’en et leurs partisans qui bloquent la construction du gazoduc Coastal GasLink près de Houston, en Colombie-Britannique.