Un septième gain de suite pour les Wildcats

Gabriel Fortier a réussi un doublé et les Wildcats de Moncton ont mérité un septième gain de suite, vendredi, infligeant un revers de 4-1 aux Sea Dogs de Saint-Jean.

Mika Cyr a réussi le premier but du match à 13:54 au premier vingt. Lors d’un deux contre un, il a aisément pu pousser la rondelle dans le but, après que la manoeuvre de Gabriel Fortier ait échoué. Cyr obtenait un 29e but.

Jérémie Poirier a créé l’impasse à 10:29 en période médiane. Il a fait quelques enjambées à partir de la ligne bleue et a fait mouche d’un tir des poignets, dans le bas du filet.

Fortier a toutefois replacé les Wildcats en avance moins de deux minutes plus tard. Il a été rejoint dans l’enclave par Zachary L’Heureux, obtenant ensuite son 28e but de la saison.

Jakob Pelletier a ajouté son 27e but à 3:58 au troisième tiers, à l’aide d’un puissant tir sur réception. La passe est venue de Christian Huntley.

Fortier a complété dans un filet désert, avec 18 secondes au cadran

Dakota Lund-Cornish a été peu occupé, bloquant 16 tirs.

Zachary Bouthillier a fait 46 arrêts pour les Sea Dogs, qui perdaient un deuxième match d’affilée.

Blainville-Boisbriand 3 Rimouski 5

L’Océanic a réussi les quatre premiers buts et a filé vers un 11e gain de suite, l’emportant 5-3 devant l’Armada.

Zachary Bolduc a parti le bal avec son 28e but, en milieu de première période. Alexis Lafrenière a complété le score dans un filet désert.

Halifax 2 Acadie-Bathurst 6

Cole Huckins et Mathieu Desgagnés ont chacun fourni un but et deux passes, aidant le Titan à dominer les Mooseheads, 6-2.

Le Titan s’imposait pour la première fois en six matches, tandis que les Mooseheads échappaient un septième match d’affilée.

Chicoutimi 5 Val-d’Or 0

Alexis Shank a stoppé 24 tirs et les Saguenéens ont vaincu les Foreurs, 5-0.

Complice du premier but du match (Dawson Mercer, au premier tiers), Rafaël Harvey-Pinard a doublé le coussin grâce à un 29e but, en deuxième période.

Québec 4 Victoriaville 5 (P)

Egor Serdyuk a mis fin au débat à 2:41 en prolongation et les Tigres ont défait les Remparts, 5-4.

Serdyuk avait participé au but égalisateur d’Alex DeGagné, à 19:28 en troisième période.

Baie-Comeau 4 Drummondville 7

Jacob Dion a marqué deux fois et xavier Simoneau a fourni trois passes alors que les Voltigeurs ont battu le Drakkar, 7-4.

Le but déterminant a été celui d’Édouard Charron, au début du troisième tiers. Les Voltigeurs stoppaient une série de cinq revers.

Charlottetown 2 Gatineau 6

Zachary Dean a cumulé trois buts et une passe alors que les Olympiques ont stoppé une série de trois défaites, battant les Islanders 6-2.