Campbellton pourrait permettre à ses conseillers d’assister aux rencontres «à distance»

Selon la Loi sur la gouvernance locale, il est permis pour un conseiller municipal de participer «à distance» à une rencontre publique. Mais est-ce une pratique souhaitable? Si certains estiment que non, d’autres jugent la mesure pratiquement indispensable.

Lundi soir dernier lors de la réunion de son comité de Finances de Campbellton, les élus ont dû se positionner à savoir si le conseil devait permettre ou non la participation (d’un élu) à distance à une réunion par l’entremise, entre autres, de la vidéoconférence (logiciels tels que Skype ou Facetime).

À la base de cette demande, un conseiller qui entend passer quelques mois à l’extérieur du pays. Si cette pratique est enchâssée dans la Loi sur la gouvernance locale, un arrêté de la Ville de Campbellton l’interdit toutefois encore. La Ville doit donc modifier l’arrêté. Mais tous ne sont toutefois pas d’accord autour de la table du conseil de la cité restigouchoise.

Le conseiller Marco Savoie a voté contre cette proposition de changement. Selon lui, si un citoyen est élu par la population il doit se montrer disponible pour elle et non quitter la région pendant une ou des périodes prolongées.

«Ça me pose des problèmes à plusieurs égards qu’un confrère veuille partir deux mois ou ne pas se présenter aux réunions de l’été», a-t-il confié au journal. Parmi les éléments qui lui causent un cas de conscience, il note entre autres l’accessibilité des citoyens aux élus.

«Si on a choisi d’être là pour représenter les citoyens, on doit être là. On doit être accessible pour les contribuables, présent pour les écouter, recevoir leurs appels, leurs plaintes, leur parler. C’est bien beau assister à une réunion à distance alors qu’on est en Floride ou outre-mer, reste qu’on n’est pas là physiquement pour voir et entendre ce qui se passe», estime-t-il.

En ce sens, il estime qu’une participation «vidéo» dilue de beaucoup le rôle, l’imputabilité et les responsabilités des élus.

La motion sur la table a finalement été adoptée par la majorité du conseil en dépit des inquiétudes du conseiller Savoie. Elle stipule toutefois que cette méthode ne devra pas excéder 25% des rencontres. Puisqu’il s’agit d’un changement à un arrêté, la motion reviendra dans une forme officielle devant le conseil pour y être formellement entérinée (trois lectures).

S’ajuster aux réalités

Directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Frédérick Dion ne voit pour sa part aucun mal à ce que la technologie vienne en soutien aux élus municipaux. D’ailleurs, c’est exactement ce qu’avait recommandé son organisation dans un rapport soumis au gouvernement provincial en 2013.

«La technologie est là, à portée de mains. On doit s’adapter à elle, s’en servir comme outil. Je ne dis pas que ça doit devenir la norme, mais on doit être en mesure de s’en servir», estime M. Dion.

Pour lui, assister à des rencontres, des réunions ou des comités du conseil par le biais de programmes électroniques apporte une plus grande flexibilité tant aux élus qu’aux conseils.

«L’objectif c’est que l’élu puisse continuer de faire son travail, de se tenir au courant de ce qui se passe pendant son absence et de ne pas pénaliser le reste du conseil lors de votes. Ça peut même aller jusqu’au maintien du quorum», explique-t-il.

Les élus peuvent ainsi être en déplacements pour diverses raisons, que ce soit pour les loisirs, la famille, le travail, la maladie… Et il y a ceux qui s’expatrient pour de longues périodes, comme les Snowbirds qui optent pour quelques mois dans le sud, en Europe ou ailleurs. Encore là, M. Dion croit qu’il faut faire la part des choses.

«On est dans un contexte où la population est vieillissante et où beaucoup de retraités ou de semi-retraités sont appelés à jouer un rôle dans la vitalité de leur communauté. En même temps, ceux-ci veulent pouvoir profiter de leur retraite et c’est normal. La technologie permet de conjuguer en partie les deux. L’important à mes yeux, c’est que cela se fasse de façon sérieuse et assidue, que les élus consacrent un temps raisonnable à leurs tâches où qu’ils soient», note-t-il

Ce dernier croit que cet accommodement est intéressant tant pour cette catégorie d’élus (retraités) que pour les jeunes mères et père ou pour les professionnels qui ont besoin de plus de flexibilité pour s’impliquer.

En ce sens, l’apport électronique demeure un atout dans la quête de candidats pour les conseils municipaux, une denrée rare.

«Concilier le travail, la famille, la vie personnelle et l’implication sociale, ce n’est pas évident pour personne. Si la technologie peut aider, tant mieux», dit-il.