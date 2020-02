Manifestation à l’hôpital Stella-Maris: «Célébrons notre victoire, mais restons vigilants!»

Le recul du gouvernement provincial dans le dossier des urgences ne semble pas avoir terni l’enthousiasme de plus d’une centaine de participants de la manifestation à l’Hôpital Stella-Maris de Kent, lundi après-midi.

En brandissant leurs panneaux, les manifestants critiquaient à la fois la fermeture des urgences annoncées par le gouvernement provincial et célébraient l’annulation de ces changements.

Le gouvernement Higgs et les régies de santé Vitalité et Horizon ont reçu une pluie de critiques pour leur décision de fermer les urgences de six hôpitaux ruraux de minuit à huit heures. Dimanche soir, par voie de communiqué, le premier ministre Blaine Higgs a fait volte-face, promettant de consulter les communautés visées.

Les élus municipaux et provinciaux qui se sont succédé au porte-voix devant l’Hôpital Stella-Maris s’entendent pour dire que le recul du gouvernement représente une victoire.

Plusieurs se doutent par contre que ce succès n’est que partie remise.

La docteure Marie-Claude Bourdages, cheffe de département de l’urgence de Sainte-Anne, ignore pour l’instant quelle forme prendront les consultations promises par le gouvernement Higgs, mais elle espère que des professionnels de la santé y auront leur mot à dire.

«On est soulagés pour les gens du comté de Kent, qui ne devront pas mettre leur santé en danger, du moins pour les prochains mois. On est ouverts à faire un travail d’équipe avec le gouvernement et Vitalité pour établir une réforme sécuritaire et efficace.»

Elle espère aussi que les dirigeants seront ouverts à modifier leur plan d’action si les professionnels de la santé leur démontrent que leurs changements sont «dangereux ou non fonctionnels sur le plan logistique».

La Dre Bourdages fait partie d’une poignée de médecins qui se sont prononcés publiquement contre la réforme. Certains manifestants, des employés de l’Hôpital Stella-Maris, n’ont pas voulu commenter par peur de s’attirer les foudres de leur employeur, le Réseau de santé Vitalité.

Cependant, certains employés de l’hôpital qui travaillaient ce jour-là, agglutinés aux fenêtres de l’établissement, semblaient démontrer leur appui aux manifestants en les saluant.

Linda Renaud, de Sainte-Anne, tient à la survie de son hôpital local, où elle a travaillé comme technicienne de laboratoire pendant 35 ans. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau La docteure Marie-Claude Bourdages a salué l’appui des manifestants. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

«Pas de bon sens»

Linda Renaud, de Sainte-Anne, a passé 35 ans à travailler comme technicienne de laboratoire à son hôpital local. Elle voulait appuyer ses anciens collègues et sa communauté dans leur effort contre les fermetures.

«Ça n’a juste pas de bon sens qu’ils voulaient fermer notre urgence. On couvre une grande région et faire une heure de route pour se rendre à Moncton, ça n’a pas d’allure. Je suis contente qu’ils aient annulé ça, mais on sait que ce n’est pas fini», estime-t-elle.

Comme bien d’autres, elle croit que le système de santé a besoin d’une réforme, mais elle ne croit pas que le gouvernement et les régies de santé devraient commencer dans les hôpitaux ruraux.

«Avec les salaires que ces gens-là font, c’est épouvantable qu’ils veuillent couper ici. Ce n’est pas ici qu’ils dépassent leur budget.»

Plusieurs démonstrations publiques avaient lieu dans la province ce lundi. Une manifestation prévue à Sackville est devenue une célébration lorsque le premier ministre a annoncé faire marche arrière sur ses réformes dimanche soir.

À Sainte-Anne, la manifestation était tout de même revendicatrice, même si un soulagement collectif y était palpable.

Les deux députés de Kent, Benoît Bourque et Kevin Arseneau, ont aussi pris parole à la manifestation.

Kevin Arseneau dit qu’il espère que le gouvernement Higgs tiendra compte des consultations avec les communautés, dont on ne connaît pour l’instant aucun détail.

«Célébrons notre victoire, mais restons très vigilants. On ne se le cachera pas, on s’est déjà fait passer des sapins, et on ne gagne pas la confiance des gens avec des mots, mais avec des actions, et on n’a pas encore vu d’actions.»

Le député de Kent-Sud, Benoît Bourque, attend lui aussi de voir ce que le gouvernement va proposer comme prochaine étape.

«Avec ce qu’on a vu de leurs méthodes jusqu’à présent, ce n’est pas de bon présage pour ce qui s’en vient, je crains que ce soit juste une façade pour cocher les cases et en arriver où ils veulent arriver.»