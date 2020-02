Centre de santé mentale pour jeunes: le Restigouche ne lâche pas prise

Le Centre d'excellence pour jeunes ne verra pas le jour à Campbellton mais plutôt dans la région de Moncton. Le bâtiment en construction au Restigouche sera terminé et fera plutôt place à un centre spécialisé dans le traitement des dépendances. - Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Les élus du Restigouche entendent profiter du momentum causé par la «crise des hôpitaux ruraux» pour tenter de renverser la décision du gouvernement de déménager le Centre d’excellence en santé mentale pour jeunes.

Pour ceux-ci, il ne fait aucun doute que l’annonce de ce déménagement est une injustice au même titre que celle de la fermeture des six urgences.

Leur «attaque contre la ruralité», ils estiment l’avoir vécu en décembre dernier lorsque le gouvernement de Blaine Higgs a consenti à déménager le centre vers le sud-est de la province, et ce – selon eux –, pour des considérations politiques uniquement.

«C’est certain que lorsqu’on regarde ce qui se passe avec la fermeture des urgences et le déménagement de notre centre, on voit des similitudes», estime le président de la CSR-Restigouche, Denis Savoie.

Le revirement aussi inattendu que soudain du premier ministre dans le dossier des urgences vient selon lui redonner un peu d’espoir à ceux qui luttent toujours pour conserver le Centre d’excellence pour jeunes en santé mentale au Restigouche.

«Pour nous, c’est une perte de service qui se fait au détriment de la région. Et ce dossier est d’ailleurs loin d’être terminé, surtout avec ce que l’on voit ici. Il y a une prise de conscience provinciale du monde rural», estime pour sa part Charles Bernard, président du Forum des maires du Restigouche

La résistance s’organise d’ailleurs dans le dossier du centre pour jeunes. Lundi prochain, une rencontre entre les élus du Restigouche et un groupe d’une trentaine de personnes triées sur le volet – membres d’organisation, leaders communautaires et gens d’affaires – doit avoir lieu à Campbellton.

«Ce n’est pas un dossier unique aux élus, on veut avoir la communauté derrière nous afin de défendre ce dossier», ajoute M. Bernard.

Plus que le Centre

Pour Charles Bernard, l’intervention de M. Gauvin tombe à propos. Pour lui, on discute depuis longtemps du développement rural, mais rien ne débloque.

«La ruralité a mangé toute une claque au cours des derniers mois, ici comme ailleurs. Je crois sincèrement qu’on est rendu au point où l’on doit en faire un enjeu électoral. Le gouvernement doit comprendre que la prospérité de la province ne passe pas uniquement que par les grands centres, que les régions rurales ont aussi droit à leur juste part. On n’arrête pas de dire que la province doit être unie, mais elle est où vraiment notre place dans ce discours? Car on a beaucoup de difficulté à se sentir inclus ces temps-ci», note le président du forum des maires du Restigouche.

Le maire de Balmoral espère que le message lancé par le député indépendant et la population rurale néo-brunswickoise aura été entendu.

Son de cloche similaire pour le président de la CSR-Restigouche. Pour M. Savoie, l’occasion est là non seulement pour réparer une injustice envers le Restigouche, mais aussi d’ouvrir un dialogue beaucoup plus vaste concernant la ruralité dans la province.

«C’est une chance de revoir la façon de voir les communautés rurales, de parler de leur développement et non pas uniquement de compressions», dit-il.

Pas de condamnation… encore

Au cours des derniers jours, tant la CSR de la Péninsule acadienne que la municipalité de Caraquet ont condamné le PDG du Réseau de santé Vitalité pour son rôle dans le dossier de la fermeture (avortée) des urgences le soir pour les hôpitaux ruraux de Caraquet, Grand-Sault et Sainte-Anne-de-Kent. Les deux entités sont même allées jusqu’à exiger la démission de ce dernier, arguant que le lien de confiance a été rompu avec la communauté.

Au Restigouche, en dépit de plusieurs dossiers conflictuels avec Vitalité, ni la CSR-Restigouche ni le Forum des maires (du Restigouche) ne sont prêts à exiger de telles actions.

«Est-ce qu’on a encore confiance en lui aux commandes, comme interlocuteurs? Je dirais que ça dépend des jours. Même si l’on est souvent en désaccord, nous ne sommes pas rendus à exiger sa démission. Ce dernier nous a certainement fait grisonner au cours de son mandat, ça n’a pas toujours été facile. Cela dit, on ne peut pas parler d’un lien de confiance entièrement rompu, pas à ce stade-ci. Mais tout peut changer», exprime M. Savoie.