Le nouveau refuge de la Maison Nazareth ouvre enfin ses portes

Le refuge de la Maison Nazareth sur la rue Albert peut maintenant accueillir jusqu’à 250 personnes.

Le refuge comprend un café au rez-de-chaussée, en plus d’une cuisine, une buanderie, des douches et une section réservée aux personnes sous l’effet de la drogue ou de l’alcool.

On y retrouve 100 lits sur deux étages, avec des sections séparées pour les hommes et les femmes.

Lors de périodes de grand froid, le centre prévoit accueillir environ 120 personnes en moyenne, selon le directeur général Jean Dubé.

Dès l’ouverture officielle lundi, les clients se sont vite présentés au refuge.

«En dedans d’une demi-heure, on était bookés», explique M. Dubé en entrevue.

Dès leur arrivé au refuge, les sans-abris s’enregistrent dans un système informatique et sont avisés du code de conduite par un employé.

Ils peuvent ensuite entreposer leurs biens dans un casier. Les employés de la Maison Nazareth s’assurent aussi qu’ils n’emportent pas d’armes avec eux à l’intérieur du refuge.

«Ils sont en sécurité, ils sont au chaud, et ils peuvent même prendre des douches», dit Jean Dubé.

Il y a également une section réservée aux femmes.

Raymonde Thériault, qui a travaillé pour la Maison Nazareth pendant 20 ans, est ravie de travailler dans la buanderie du nouveau refuge. Cela lui permet de garder contact avec les sans-abris qui fréquentent l’établissement.

«J’ai beaucoup de compassion pour les gens qui viennent de la rue. Ils ont besoin d’un coup de main, et quand on donne, on reçoit beaucoup.»

Elle juge que ses expériences vécues au sein de l’organisme rendent son travail gratifiant.

«Il y a une certaine richesse lorsqu’on voit une personne en difficulté se relever, se prendre en main et retourner sur le marché du travail», explique-t-elle.

Les rénovations du bâtiment de 15 000 pieds carrés ont coûté environ un demi-million de dollars. Les gouvernements fédéral et provincial y ont contribué un total de 480 000$.

Le projet, qui devait se terminer en novembre, a subi plusieurs retards. Le refuge, qui a commencé à accueillir des sans-abris au début décembre, ne peut toujours pas offrir de repas à ses locataires.

Mardi après-midi, un incendie s’est déclaré dans l’ancien refuge de la Maison Nazareth, sur la rue Clark. L’étendue des dégâts n’était pas encore connue avant notre heure de tombée, mais Jean Dubé explique que le bâtiment contenait une réserve de nourriture que les travailleurs s’activaient à déplacer au nouveau refuge.

Cela complique les choses, et les résidents devront trouver des repas dans d’autres refuges pour le moment, selon Jean Dubé.

«Demain, on va essayer d’aller chercher de la nourriture au dépôt alimentaire et de remplir nos étagères à nouveau.»

À l’extérieur du refuge de la rue Albert, quelques locataires jasaient en fumant une cigarette, mardi matin.

«Ils nous réveillent à 7h30 le matin, ils devraient nous donner du temps pour nous préparer. Mais à part ça, c’est très bien», dit Debbie Labonté.

«Ils devraient nous donner un déjeuner ou du café», se plaint Steve Roberts, un autre résident.