Maison Nazareth: incendie dans l’édifice de la rue Clark

Un incendie s’est déclaré dans l’édifice de la Maison Nazareth sur la rue Clark à Moncton, mardi après-midi. Personne n’a été blessé.

L’incendie survient à un moment crucial pour l’organisme caritatif, qui vient tout juste d’ouvrir un nouveau refuge pour sans-abris ailleurs dans la ville, sur la rue Albert.

Le directeur général de la Maison Nazareth, Jean Dubé, explique que le bâtiment contient beaucoup de nourriture donnée par la communauté qui devait être acheminée au nouveau refuge.

«On déménageait toute la nourriture, c’est ce qu’on faisait aujourd’hui, avant que le bâtiment de la rue Clark soit en feu», fait-il remarquer.

Les archives de la Maison Nazareth s’y trouvent aussi, au sous-sol du bâtiment. Le DG espère que ces documents sont intacts.

On ignore toujours l’étendue complète des dégâts et on ne sait pas encore si l’incendie est de nature criminelle, selon Charles LeBlanc, chef pompier de la Ville de Moncton.

«L’enquête n’est pas commencée encore, on va attendre que les opérations sur les lieux se terminent et on va avoir une équipe d’enquêteurs qui vont venir pour tenter de déterminer la cause.»

Vers 15h30, l’incendie semblait sous contrôle, mais les pompiers s’activaient toujours à explorer la structure pour tenter de dénicher de quelconques zones de chaleur. L’un d’entre eux utilisait une scie mécanique pour agrandir un trou créé par des flammes afin d’examiner l’intérieur du toît du bâtiment.

Plus de détails à venir.